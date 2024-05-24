《駐京專電》習近平主持企業座談會，香港馮氏集團馮國經等發言

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國家主席習近平２３日下午在山東省濟南

市主持召開企業和專家座談會。他強調，進一步全面深化改革，要緊扣推進中國式現代化這個主

題，突出改革重點，把牢價值取向，講求方式方法，為完成中心任務、實現戰略目標增添動力。



＊安踏丁世忠、馮氏集團馮國經等９位企業和專家發言＊



國家電力投資集團有限公司董事長劉明勝，深圳市創新投資集團有限公司董事長左丁，安踏

體育用品集團有限公司董事局主席丁世忠，浙江傳化集團有限公司董事長徐冠巨，德國博世（中

國）投資有限公司總裁徐大全，香港馮氏集團主席馮國經，北京大學國家發展研究院教授周其仁

，中國宏觀經濟研究院院長黃漢權，中國社會科學院世界經濟與政治研究所副所長張斌等９位企

業和專家代表先後發言，就深化電力體制改革、發展風險投資、用科技改造提升傳統產業、建立

健全民營企業治理體系、優化外資企業營商環境、推動香港更好融入新發展格局、增強人民群眾

改革獲得感、推動城鄉融合發展、完善宏觀經濟治理體系等提出意見建議。

聽取大家發言後，習近平表示，黨中央作出重大決策、制定重要文件，都深入調研，廣泛聽

取各方面意見，對大家提出的進一步全面深化改革的意見和建議，有關方面要認真研究吸納。



＊推進經濟體制改革要從現實需要出發＊



習近平指出，進一步全面深化改革，要抓住主要矛盾和矛盾的主要方面。要堅持和發展中國

基本經濟制度，構建高水平社會主義市場經濟體制，健全宏觀經濟治理體系和推動高質量發展體

制機制，完善支持全面創新、城鄉融合發展等體制機制，進一步解放和發展社會生產力、增強社

會活力，推動生產關系和生產力、上層建築和經濟基礎更好相適應。推進經濟體制改革要從現實

需要出發，從最緊迫的事情抓起，在解決實踐問題中深化理論創新、推進制度創新。其他領域改

革也要聚焦全局性、戰略性問題謀劃改革舉措，實現綱舉目張。

