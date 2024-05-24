《駐京專電》李強河南調研：扎實做好「三夏」工作確保夏糧豐收

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國務院總理李強在河南調研。他強調，要

扎實做好「三夏」工作確保夏糧豐收，強化科技支撐和產業引領，推動農業創新發展，為構建現

代化產業體系夯實根基。他強調，農業現代化，種子是基礎。要推進種業領域創新平台建設，加

強重點品種前沿性研究，加快產業化步伐，培育更多良種，從源頭上保障國家糧食安全。



＊做好夏糧收儲，推進種業領域創新平台建設＊



李強先後來到鄭州市、新鄉市，走進農田、育種基地、食品企業、科研機構等，調研相關工

作。李強指出，夏糧豐收，全年主動。要精心抓好夏收工作，加強跨區機收組織調度，保障及時

烘干晾曬，統籌好夏糧田管、防災減災和夏播準備。要做好夏糧收儲，發揮最低收購價托底作用

，確保農民種糧有錢賺。要把更多符合條件的農田改造成高標準農田。他強調，國家支持糧食生

產的政策只會加強，不會減弱。

在國家生物育種產業創新中心，李強走進實驗室、育種溫室，了解技術攻關、科研力量配備

等情況。在三全食品股份有限公司，李強察看原材料檢測、產品開發和自動化生產等。他強調，

農業現代化，種子是基礎。要推進種業領域創新平台建設，加強重點品種前沿性研究，加快產業

化步伐，培育更多良種，從源頭上保障國家糧食安全。現代農業發展越來越靠科技、靠人才，要

加大對農業科研人員激勵支持，鼓勵更多青年學子學習農業，吸引更多優秀人才投身農業。

李強指出，食品工業是最古老的行業，發展潛力巨大。要立足農業資源優勢、工業制造優勢

，發揮龍頭企業作用，帶動全產業鏈上下聯動、融合發展，提升品質、打響品牌，做優做強特色

食品產業。要創新農業經營方式，培育壯大新型農業經營主體，發展多種形式適度規模經營，帶

動農民增收致富，提高農業發展質量效益，為推進鄉村全面振興提供支撐。

