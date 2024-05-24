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AH股新聞

24/05/2024 09:41

《駐京專電》北京在腦機接口等前沿技術領域部署「核爆點」專項

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》北京市印發加快醫藥健康協同創新行動計
劃（２０２４－２０２６年），提出在細胞基因治療、腦機接口、合成生物學等前沿技術領域部
署「核爆點」專項。計劃目標到２０２６年，醫藥健康產業總規模達到１﹒２５萬億元人民幣（
其中，醫藥工業營業收入達到２４００億元人民幣），固定資產投資每年１００億元人民幣以上

　
＊支持腦認知原理解析、衰老機制等研究＊
　
　　其中提出，加速生命科學領域重大成果產出。在細胞基因治療、腦機接口、合成生物學等前
沿技術領域部署「核爆點」專項，催生具有顛覆性、引領性的科學發現和技術突破。支持腦認知
原理解析、衰老機制等前瞻性重大科學問題的基礎研究；布局面向生殖健康疾病、疑難罕見疾病
等的應用基礎研究；加強基因編輯等產業亟需的關鍵核心技術研究。、
　　推進藥品創新發展。推動下一代雙多抗、感染性疾病疫苗等大品種研發上市應用，支持藥品
國際注冊和出口，促進仿制藥質量提升，產出十億元大品種３０個。支持細胞療法、基因藥物等
市場潛力大的品種快速形成產業增量。在炎症、感染等領域，推動全新靶點、全新機制的重磅藥
物研發。

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