《駐滬專電》摩根大通：預計今年中國ＧＤＰ增速為５﹒２％

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》摩根大通第二十屆全球中國峰會在上海舉

行。摩根大通中國首席經濟學家朱海斌日前在媒體分享會上表示，在今年３月，摩根大通上調了

２０２４年全年中國經濟增速的預判，由去年底預測的４﹒９％ＧＤＰ增速上調至５﹒２％。

對於經濟增速預期的上調，朱海斌表示，今年一季度中國經濟表現強勁主要由生產拉動，表

現在工業增加值同比增速高於整個經濟的增速。工業增加值高增，一方面在於今年以來出口的亮

眼表現；另一方面也與國內政策支持下製造業投資的高增長有關，尤其是一些高新科技板塊，如

新能源、新能源汽車、電池、先進製造等等。消費、服務業、基建行業則相對中性，增速與整體

經濟持平，房地產則表現不盡如人意。

他認為，接下來在政策工具及房地產政策的調整下，未來數月數據會出現好轉，預計二季度

可能會比一季度明顯走弱，但是到三、四季度預計會回到穩定的、與潛在增長率相當的增速。

此外，關於人民幣匯率，朱海斌表示，短期人民幣兌美元會面臨一定的貶值壓力，壓力程度

更多取決於聯儲局降息的時間點和降息速度。一旦美聯儲在下半年啟動降息，利差因素對於人民

幣，甚至包括對於日元貶值的壓力會明顯淡化。因此，預測今年人民幣兌美元匯率小幅震盪，大

概在７﹒２－７﹒３之間。

