復星醫藥：自研創新藥復邁替尼片藥品註冊申請獲國家藥監局受理

《經濟通通訊社２４日專訊》復星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９６）宣布，自主研

發的創新型小分子化學藥物復邁替尼片，用於治療成人樹突狀細胞和組織細胞腫瘤的藥品註冊申

請，於近日獲國家藥監局受理。此前，該適應症已被納入優先審評程序。

ＦＣＮ－１５９片為ＭＥＫ１╱２選擇性抑制劑，擬主要用於晚期實體瘤、Ｉ型神經纖維瘤

、樹突狀細胞和組織細胞腫瘤、低級別腦膠質瘤等的治療。（ｂｉ）

