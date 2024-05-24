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24/05/2024 19:06

復星醫藥：自研創新藥復邁替尼片藥品註冊申請獲國家藥監局受理

　　《經濟通通訊社２４日專訊》復星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９６）宣布，自主研
發的創新型小分子化學藥物復邁替尼片，用於治療成人樹突狀細胞和組織細胞腫瘤的藥品註冊申
請，於近日獲國家藥監局受理。此前，該適應症已被納入優先審評程序。
　　ＦＣＮ－１５９片為ＭＥＫ１╱２選擇性抑制劑，擬主要用於晚期實體瘤、Ｉ型神經纖維瘤
、樹突狀細胞和組織細胞腫瘤、低級別腦膠質瘤等的治療。（ｂｉ）

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