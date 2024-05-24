《基金觀點》富達：優質派息股可抗通脹，中國市場或成亞洲亮點

《環富通基金頻道２４日專訊》富達國際亞太區股票投資主管Ｍａｒｔｙ Ｄｒｏｐｋｉｎ

對亞洲市場前景發表看法。他指，儘管較高息環境預料仍會維持，但大部分已發展市場利率或已

見頂。歷來的減息周期，優質派息股表現往往優於大市。鑑於通脹仍處偏高水平，富達預期派息

股將發揮抗通脹作用。



＊企業管治改革有助提升派息比率，中港市場估值吸引＊



２０２３年全球股息強勁增長，趨勢有望於今年延續，市場預期５９％全球企業將於

２０２４年增加派息。目前中國內地、日本及南韓市場派息比率仍低於全球平均水平，且明顯落

後於歐洲市場深遠的派息文化，惟這些亞洲地區的企業管治改革將有助提升派息比率。

股息持續增長的優質股，為投資者提供具吸引力的經風險調整回報。受惠於中國內地及香港

市場估值吸引，近期吸納全球資金，並帶動亞洲股市造好。中國內地今年首３個月製造業及基礎

設施投資增速加快，首季經濟增長勝預期，增強市場對中國經濟復甦的信心。隨著中資科網企業

相繼回購股份及增派股息，ＭＳＣＩ中國指數錄得２０２１年初以來首次正回報。

４月中國國務院發布第三個「國九條」，旨在加強監管，防範風險，促進資本市場高質量發

展，從而提升資本市場回報，吸引更多投資者參與。「國九條」３﹒０版提及打造安全、規範、

透明、開放、有活力、有韌性的資本市場，加上近日出台的政策支持房地產，以提振市場情緒。

儘管最壞時間或已過，但近期中國內地新增貸款仍遜預期，預料市場波動性持續。



＊南韓台灣市場或面臨較艱難局面，印度料續表現出眾＊



南韓及台灣市場以科技企業主導，或將面臨較艱難的局面。第一季受人工智能主題驅動流入

亞洲的資金相繼於４月獲利離場，晶片製造商台積電對下半年全球晶片需求預測較淡，引發市場

拋售亞洲半導體企業，更可能消減投資者追捧人工智能主題的狂熱。此外，南韓市場也有可能受

投資者憂慮電動車和電池需求減少所影響。

至於亞洲其他市場，富達預期印度市場將繼續有出眾表現，雖然中小型股估值偏高，但部分

被受市場忽視的大型股份具長線增長潛力，將可受惠於印度經濟長期持續增長。再者，國內機構

投資者大額投資印度市場，或已抵銷海外資金流出。此外，新加坡本地經濟強勁增長，正浮現投

資機會。然而，隨著投資者將目光轉向中國市場，對印尼、泰國和菲律賓等東協國家的興趣或會

相對減低。（ｗａ）

