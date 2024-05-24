《神州頭條》財經報章頭版摘要：優先支持突破關鍵技術企業融資

《經濟通通訊２４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



優先支持突破關鍵核心技術企業股債融資

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中證監綜合業務司司長周小舟２３日在２０２４年金融街論壇系列活動－－「資本市場賦能新質

生產力」主題交流活動上表示，中證監將優先支持突破關鍵核心技術企業股債融資，進一步促進

暢通私募創投基金「募投管退」循環，深入研究完善發行上市、併購重組、私募創投等制度安排

，從嚴打擊違法違規行為。



北交所將研究制定創新性評價標準

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北交所總經理隋強２３日在２０２４年金融街論壇系列活動－－「資本市場賦能新質生產力」主

題交流活動上表示，北交所將優化基礎制度，提高對新質生產力的包容性適應性，將圍繞更好適

應新質生產力發展的需要，研究制定創新性評價標準，進一步優化發行上市等基礎制度安排，增

強制度包容性、適應性。



強化對製造業企業技術改造資金支持

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發改委、工信部、財政部、人行近日聯合發布《關於做好２０２４年降成本重點工作的通知》提

出，強化對製造業企業技術改造的資金支持，落實技術改造投資相關稅收優惠政策，推進傳統產

業高端化、智能化、綠色化轉型；研究制定促進專精特新中小企業高質量發展的政策措施，加大

對重點產業鏈中小企業支持力度。





《上海證券報》



緊扣推進中國式現代化主題，進一步全面深化改革

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國家主席習近平２３日下午在山東省濟南市主持召開企業和專家座談會並發表重要講話稱，要進

一步全面深化改革，要緊扣推進中國式現代化這個主題，突出改革重點，把牢價值取向，講求方

式方法，為完成中心任務、實現戰略目標增添動力。



優先支持突破關鍵核心技術企業股債融資

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中證監綜合業務司司長周小舟２３日在「２０２４年金融街論壇系列活動－－資本市場賦能新質

生產力」主題交流活動上表示，中證監將優先支持突破關鍵核心技術企業股債融資，進一步促進

暢通私募創投基金「募投管退」循環，深入研究完善發行上市、併購重組、私募創投等制度安排

，從嚴打擊違法違規行為。



北交所支持新質生產力企業上市和加快發展

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北交所總經理隋強２３日在「２０２４年金融街論壇系列活動－－資本市場賦能新質生產力」主

題交流活動上表示，北交所是新設市場，更要主動適應發展新質生產力需要，支持相關企業上市

和加快發展，體現交易所服務國家戰略的使命擔當。





《證券時報》



習近平向中國－海合會國家產業投資論壇致賀信

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國家主席習近平２３日向中國－海合會國家產業與投資合作論壇致賀信指，中國同海合會國家深

化產業與投資合作，有利於加強共建「一帶一路」倡議同海合會國家發展戰略和願景規劃對接，

發揮互補優勢，共同培育發展新動能，促進雙方繁榮發展。



文博會「國際朋友圈」越來越廣

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本屆文博會在展覽規模、展商數量、海外參展商、採購商數量以及文化產業頭部企業參與度上都

創下新高，預計將有國內外超９萬名觀眾現場洽談訂貨。今年全國共有超６０００家展商線上線

下參展，第十五次實現３１個省（區、市）及港澳台地區全部參展。



房貸新政有助利率市場化

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自上周五人行宣布取消全國層面首套房和二套房商業性個人住房貸款利率下限後，本周陸續有城

市跟進，明確轄內房貸利率下限。可以看出，房貸利率新政的目的，不單單是助力樓市銷售企穩

，也是順勢深化利率市場化改革。（ｌｃ）

