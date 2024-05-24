《鍾之日記》恒指四日瀉千點，滬指失守三千一

《鍾之日記》５月２４日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國５月製造業ＰＭＩ優預期，令市場對減息憧憬消退，隔晚美股急挫６００點，香江魚缸

今日亦受累，連跌四個交易日終場。恒指收跌２５９點，報１８６０８點；國指跌１﹒４％，恒

生科指跌２﹒５％，大市成交１２６７億元。恒指連跌四日累插１０２７點，全周累計跌９４４

點或４﹒８％。

滬深股市今日繼續弱勢，早盤低開後，雖然電力、石油股上揚護盤，但不敵房地產、保險、

半導體股的節節敗退，滬綜指最終收跌０﹒８８％，報３０８８﹒８７點，失守三千一，深成指

收跌１﹒２３％。滬綜指全周累挫２％，連續第二周下跌。兩市全日成交再縮至７６３９億人民

幣，按日跌近１０％。



＊萬科又被降評級，內房齊齊腳軟＊



中國當局在上周五（１７日）推出被冠以「前所未見」、「史無前例」的保交房、提振樓市

政策，新政推出一周，內房股卻似乎沒因而受提振。龍頭萬科（０２２０２）今日被惠譽３個月

內兩度下調評級而大跌８﹒７％，拖累一眾內房亦跟跌，富力地產（０２７７７）插９％，遠洋

集團（０３３７７）及雅居樂（０３３８３）齊跌８％。

據《財新》統計，２０２４年全年，萬科到期的境內外公開債務、旗下供應鏈融資以及商業

板塊印力發行的ＣＭＢＳ等債務本金規模合計約為３２２億元（人民幣．下同）。當下至６月，

萬科有兩筆美元債需要兌付，合計本金規模約合１４８﹒１５億元。由於銷售超預期下滑，疊加

房地產融資模式生變，該公司可動用資金承壓，正試圖抵質押部分資產申請銀行貸款救急。

屋漏偏逢連夜雨，短期償債承壓的萬科今日再被惠譽將其長期外幣及本幣發行人違約評級由

「ＢＢ＋」下調至「ＢＢ－」，展望為負面。惠譽直指評級下調反映萬科年初至今銷售業績較預

期為弱，負面展望反映出儘管內地政府加大政策支持力度，但萬科及房地產行業銷售額仍可能無

法企穩，且萬科的現金生成和資產回收計劃可能受到影響。



＊利潤破頂券商唱好，小米卻反高潮下跌＊



小米（０１８１０）昨日盤後公布首季業績，經調整淨利潤６４﹒９１億元人民幣創新高，

升１倍，遠勝預期。期內收入７５５﹒０７億元人民幣，按年升２７％，亦優於預測；毛利

１６８﹒３億元人民幣，升４５﹒２％。

美銀證券發表研報指，小米集團第一季業績勝預期，經調整利潤較該行及市場預期為高，維

持目標價２０﹒５元，重申「中性」評級。該行預計，隨著智能手機出貨量的連續增長和物聯網

銷售的改善，小米銷售額將錄得按季增長，維持全年智能機出貨量預測在１﹒６５億部左右，並

上調２０２４年經調整利潤預測３％。

花旗亦上調小米目標價２﹒３％至２２﹒４元，並上調今明兩年電動汽車出貨量及毛利率預

測。至於大和就看好小米手機及電動車交付表現，重申對其「優於大市」評級，並上調目標價至

２１﹒５元。

另外，小米集團對汽車業務信心滿滿，旗下首款智能電動汽車Ｘｉａｏｍｉ ＳＵ７系列，

上市以來累計交付量達到１萬輛，目標今年６月單月新車交付量超１萬輛。小米總裁盧偉冰稱，

小米汽車產量處於爬坡期，６月將改為「雙班生產」，確保今年交付超過１０萬輛，並挑戰全年

１２萬輛的交付目標。

其他核心業務方面，小米首季手機出貨量按年增３３﹒７％至４０６０萬部，當中高端智能

機出貨量佔比按年提升１﹒４個百分點至２１﹒７％。盧偉冰預計，今年上半年手機出貨量按年

增長１５００萬部以上，相信下半年會延續升勢。

不過，好消息似乎暫未反映到股價表現上，今日小米跌近３﹒４％。



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