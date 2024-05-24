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AH股新聞

24/05/2024 09:01

蔡崇信、吳泳銘聯合發布股東信：阿里將再自視為初創企業

　　《經濟通通訊社２４日專訊》阿里巴巴（０９９８８）發布２０２４財年年報。在年報中，
阿里巴巴集團主席蔡崇信和首席執行官吳泳銘聯合發布了一封致股東信，信中指，在接下來的
１０年，阿里將再次視自己為一家初創企業，堅守「讓天下沒有難做的生意」的使命初心，以創
業的精神持續創新；將秉持長期主義，為今天而取捨，為明天而投資。
　　股東信指出，截至２０２４年３月底止的過去一個財年，對阿里巴巴來說是一個分水嶺。這
一年，集團做出了一系列關鍵調整，公司的戰略方向確定了兩條重要路徑，第一個戰略是「用戶
為先」；第二個戰略方向是聚焦人工智能（ＡＩ）。
　　信中指出，公司在執行戰略時遵循多項經營原則，包括在做困難的決定時，要秉持長期主義
。以１０年為周期來考慮戰略，因為科技企業的發展節奏通常會經歷投資、成長、收穫、盈利和
不可避免的下降階段。以及在做每一件事時，都要極度專注、目的明確等。
　　信中又提到，２０２４財年，阿里巴巴創造了２１６億美元的自由現金流。公司在歷史上首
次宣布並派發了２５億美元股息，並回購了１２５億美元的股票，使流通股淨減少５﹒１％。在
２０２４財年，公司通過返還現金和盈利的增利為股東創造了價值。
　　向股東返還現金並不意味集團將停止投資。阿里巴巴將繼續投資於兩大領域，包括加速核心
業務增長；以及保持基礎技術的領先以及包括人工智能在內的創新。（ｌｃ）

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