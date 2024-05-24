【內房困局】財新：萬科可動用資金承壓，抵質押資產申請貸款救急

《經濟通通訊社２４日專訊》據《財新》報道，萬科（０２２０２）（深：０００００２）

共有逾百億境外債務將在接下來一個月內到期，由於銷售超預期下滑，疊加房地產融資模式生變

，該公司可動用資金承壓，正試圖抵質押部分資產申請銀行貸款救急。

萬科５月２３日公布以旗下萬科物流發展有限公司的股權作為質押，申請到一筆２００億元

（人民幣．下同）貸款。該筆貸款為銀團貸款，由招商銀行行（０３９６８）

（滬：６０００３６）牽頭，參團銀行包括興業銀行（滬：６０１１６６），迄今已到帳１００

億元。

工商信息顯示，５月２０日，萬科將其在萬緯物流持有的８１﹒６２％股權出質給招商銀行

深圳分行，該部分出質股權數額為２６９﹒７６億元。

《財新》獲悉，過往，萬緯物流主要通過資產證券化方式融資，以旗下倉儲物流園項目作為

底層資產發行ＡＢＳ或公募ＲＥＩＴｓ。這是萬科首次以萬緯物流的股權申請銀行質押貸款。多

名知情人士透露，這筆銀團貸款有１００億元是續作，即置換存量債務；另外１００億元為新增

融資，後續用途包括補充萬科集團層面的流動資金等。



＊融資政策生變，萬科短期償債承壓＊



據《財新》統計，２０２４年全年，萬科到期的境內外公開債務、旗下供應鏈融資以及商業

板塊印力發行的ＣＭＢＳ等債務本金規模合計約為３２２億元。當下至６月，萬科有兩筆美元債

需要兌付，合計本金規模約合１４８﹒１５億元人民幣。

不過，萬科集團層面的資金捉襟見肘。財報顯示，截至２０２３年末，萬科母公司持有貨幣

資金約１８４億元，同比大跌５８﹒６９％。母公司在手資金通常可以大致反映集團層面可動用

的資金情況。

萬科在再融資方面亦遭遇挑戰。過去萬科依靠的是集團主體信用，與銀行採取總對總、統借

統還的信用制融資模式。截至２０２３年底，在萬科接近２０００億元的銀行貸款中，直接以萬

科集團作為借款主體的規模超１２００億元。不過，自２０２３年四季度開始，融資政策生變，

各地力推房地產融資協調機制，萬科的融資模式需要轉為落實抵押物、實施資金封閉監管的項目

制。萬科總裁祝九勝早前直言，這一改變壓縮了回流到集團的資金，而集團原本的現金儲備還在

繼續消耗。（ｃｔ）



