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AH股新聞

24/05/2024 13:24

【內房困局】惠譽再調低萬科評級展望為負面，萬科ＡＨ股齊瀉

　　《經濟通通訊社２４日專訊》繼今年３月下調評級，惠譽再將萬科企業（０２２０２）　
（深：０００００２）
的長期外幣及本幣發行人違約評級由「ＢＢ＋」下調至「ＢＢ－」，展望為負面。萬科股價下瀉
，Ｈ股目前挫近７％，Ａ股跌５％。
　　惠譽同時將萬科地產香港的長期發行人違約評級、高級無抵押評級以及其未償付高級票據的
評級自「ＢＢ」下調至「Ｂ＋」，回收率評級為ＲＲ４。
　
＊盡管政策支持力度加大，萬科銷售額仍可能無法企穩＊
　
　　惠譽表示，評級下調反映萬科年初至今銷售業績較預期為弱，公司流動性緩衝下降，認為銷
售額的持續惡化影響了萬科的非銀融資渠道，公司將愈來愈多依賴在手現金、資產處置和有抵押
境內銀行融資來償付其於２０２４年、２０２５年到期的大量債務。
　　惠譽又表示，負面展望反映出盡管內地政府加大政策支持力度，但萬科及房地產行業銷售額
仍可能無法企穩，且萬科的現金生成和資產回收計劃可能受到影響。
　　內媒《財新》早前報道，萬科共有逾百億境外債務將在接下來一個月內到期，由於銷售超預
期下滑，疊加房地產融資模式生變，該公司可動用資金承壓，正試圖抵質押部分資產申請銀行貸
款救急。（ｃｔ）

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