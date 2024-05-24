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AH股新聞

24/05/2024 09:27

《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒１８％，習近平召開企業和專家座談會

　　《經濟通通訊社２４日專訊》在山東省調研的國家主席習近平２３日下午在濟南市主持召開
企業和專家座談會，包括國家電力投資集團董事長劉明勝，深圳市創新投資集團董事長左丁，安
踏體育用品集團主席丁世忠，浙江傳化集團徐冠巨，德國博世（中國）投資有限公司總裁徐大全
，香港馮氏集團主席馮國經等９位企業和專家代表先後發言，就深化電力體制改革、發展風險投
資、用科技改造提升傳統產業、建立健全民營企業治理體系、優化外資企業營商環境、推動香港
更好融入新發展格局等提出意見建議。習近平強調，進一步全面深化改革，要緊扣推進中國式現
代化這個主題，突出改革重點，把牢價值取向，講求方式方法，為完成中心任務、實現戰略目標
增添動力。
　　滬深股市承接昨天的跌勢今早再低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒１８％，報
３１１０﹒７５點，深成指低開０﹒３４％，電力股造好，地產股、保險股走低。
　　２０年超長期特別國債今日招標首發，面值總額４００億元（人民幣．下同），為今年第二
期超長期特別國債，自招標結束至５月２７日進行分銷，５月２９日起上市交易。分析人士認為
，超長期特別國債的發行對資金面影響有限。
　　人民銀行今日進行２０億元７天期逆回購，中標利率持平１﹒８％。今日零投放零回籠，全
周淨回籠２０億元。（ｓｌ）

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