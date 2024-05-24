《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒１６％，電力股掀漲停潮

《經濟通通訊社２４日專訊》滬深股市延續跌勢，上證綜合指數（滬綜指）今低開

０﹒１８％，半日跌幅略收窄至０﹒１６％，報３１１１﹒５點，深成指降０﹒３９％，創業板

指跌０﹒７３％。兩市半日錄得４７０６億元（人民幣．下同）成交，較上日（２３日）同時段

成交減少１０﹒８％。今日電力股掀漲停潮，地產股領跌。

國家主席習近平昨日在濟南市主持召開企業和專家座談會。與會代表就深化電力體制改革、

發展風險投資、用科技改造提升傳統產業、建立健全民營企業治理體系、優化外資企業營商環境

等提出意見建議。分析人士認為，電力體制改革排在了第一位，也是邏輯最清晰的一個，引發今

日電力板塊狂歡。板塊指數半日升２﹒５６％，樂山電力（滬：６００６４４）、拓日新能

（深：００２２１８）、明星電力（滬：６００１０１）、吉電股份（深：０００８７５）等多

股漲停。

農林漁牧板塊也走強，升近１﹒２％，豬肉股升１﹒４％，正虹科技（深：０００７０２）

連續五日漲停。

下跌方面，房地產續調整，指數跌幅達２﹒８３％。萬科（０２２０２）

（深：０００００２）共有逾百億境外債將在接下來一個月內到期，該公司可動用資金承壓，正

試圖抵質押部分資產申請銀行貸款救急。萬科５月２３日申請到一筆２００億元銀團貸款後，再

公布其全資子公司為相關貸款提供擔保，申請借入共８７﹒８４億元。擔保發生後，該集團及控

股子公司對外擔保總額將為４７２﹒０５億元，佔去年末淨資產比重將為１８﹒８２％。

（ｒｙ）

