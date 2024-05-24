《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒８８％失三千一，全周累跌２％

《經濟通通訊社２４日報道》滬深股市今日繼續弱勢，早盤低開後，雖然電力、石油股上揚

護盤，但不敵房地產、保險、半導體股的節節敗退，滬綜指最終收跌０﹒８８％，報

３０８８﹒８７點，失守三千一，深成指收跌１﹒２３％。滬綜指全周累挫２％，連續第二周下

跌。兩市全日成交再縮至７６３９億人民幣，按日跌近１０％。

當局在上周五（１７日）推出被冠以「前所未見」、「史無前例」的保交房、提振樓市政策

，新政推出一周，房地產板塊一度向好，但隨著政策好利消散，今日再受萬科

（深：０００００２）要抵質押部分資產申請銀行貸款救急、以及再被惠譽下調評級的利空影響

，房地產股震盪調整，板塊跌幅逾３％，領跌指數，萬科大跌６％，惠譽表示評級下調反映萬科

年初至今銷售業績較預期為弱，負面展望反映出儘管內地政府加大政策支持力度，但萬科及房地

產行業銷售額仍可能無法企穩，且萬科的現金生成和資產回收計劃可能受到影響。

外電透露，英偉達（Ｎｖｉｄｉａ）下調中國特供版ＡＩ晶片Ｈ２０的售價，面對需求疲軟

及激烈競爭的壓力，價格最多比主要對手華為的ＡＩ晶片昇騰Ａｓｃｅｎｄ９１０Ｂ低逾一成。

英偉達概念紛走低，一博科技（深：３０１３６６）收挫１１％，卓朗科技

（滬：６００２２５）挫７％。（ｃｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３６０１﹒４８ －１﹒１１

上證綜合指數 ３０８８﹒８７ －０﹒８８ ３２２７﹒００

上證Ａ股指數 ３２３７﹒９２ －０﹒８８

深證成份指數 ９４２４﹒５８ －１﹒２３ ４４１２﹒００

深圳創業板指數 １８１８﹒５６ －１﹒８１

上證Ｂ股指數 ２５１﹒８１ －０﹒３４ ０﹒８３

深證Ｂ股指數 １１２６﹒０２ －０﹒８９ ０﹒８７

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