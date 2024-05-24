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AH股新聞

24/05/2024 15:07

《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒８８％失三千一，全周累跌２％

　　《經濟通通訊社２４日報道》滬深股市今日繼續弱勢，早盤低開後，雖然電力、石油股上揚
護盤，但不敵房地產、保險、半導體股的節節敗退，滬綜指最終收跌０﹒８８％，報
３０８８﹒８７點，失守三千一，深成指收跌１﹒２３％。滬綜指全周累挫２％，連續第二周下
跌。兩市全日成交再縮至７６３９億人民幣，按日跌近１０％。
　　當局在上周五（１７日）推出被冠以「前所未見」、「史無前例」的保交房、提振樓市政策
，新政推出一周，房地產板塊一度向好，但隨著政策好利消散，今日再受萬科
（深：０００００２）要抵質押部分資產申請銀行貸款救急、以及再被惠譽下調評級的利空影響
，房地產股震盪調整，板塊跌幅逾３％，領跌指數，萬科大跌６％，惠譽表示評級下調反映萬科
年初至今銷售業績較預期為弱，負面展望反映出儘管內地政府加大政策支持力度，但萬科及房地
產行業銷售額仍可能無法企穩，且萬科的現金生成和資產回收計劃可能受到影響。
　　外電透露，英偉達（Ｎｖｉｄｉａ）下調中國特供版ＡＩ晶片Ｈ２０的售價，面對需求疲軟
及激烈競爭的壓力，價格最多比主要對手華為的ＡＩ晶片昇騰Ａｓｃｅｎｄ９１０Ｂ低逾一成。
英偉達概念紛走低，一博科技（深：３０１３６６）收挫１１％，卓朗科技
（滬：６００２２５）挫７％。（ｃｔ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３６０１﹒４８　－１﹒１１　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３０８８﹒８７　－０﹒８８　　　　３２２７﹒００　　
　　上證Ａ股指數　　３２３７﹒９２　－０﹒８８　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　９４２４﹒５８　－１﹒２３　　　　４４１２﹒００　　
　　深圳創業板指數　１８１８﹒５６　－１﹒８１　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２５１﹒８１　　－０﹒３４　　　　　０﹒８３　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１２６﹒０２　－０﹒８９　　　　　０﹒８７　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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