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AH股新聞

24/05/2024 18:04

【聚焦數據】首４月ＦＤＩ降幅擴至２７﹒９％，商務部：基數高

　　《經濟通通訊社２４日專訊》商務部網站公布，２０２４年１－４月實際使用外資金額
（ＦＤＩ）３６０２億元（人民幣．下同），同比下降２７﹒９％，降幅較１－３月的
２６﹒１％擴大１﹒８個百分點。商務部外資司負責人解讀數據稱，２０２３年１－４月中國吸
引外資４９９４﹒６億元，為歷史最高水平，今年同比有所下降，主要是受去年高基數影響。
　
＊高技術製造業ＦＤＩ佔比提高＊
　
　　負責人並介紹，從引資規模看，今年１－４月，中國新設立外商投資企業１６８０５家，同
比增長１９﹒２％，延續了去年以來新設企業較快增長的態勢。外商投資從項目簽約、註冊公司
到建成投產通常會有一個過程，在這個過程中外資將隨著項目建設進度持續到資。新設企業數量
的增長有一定風向標作用，將對未來到資形成支撐。
　　從引資結構來看，今年１－４月，中國製造業實際使用外資１０３６﹒９億元，其中高技術
製造業引資４５７﹒３億元，佔全國引資比重較上年同期分別提升了２﹒８個和２﹒７個百分點
。部分先進製造領域引資增長較快，比如醫療儀器設備及儀器儀表製造業引資同比大幅增長
１２６﹒１％，顯示出中國引資結構的持續優化。
　　總體來看，中國經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，中國市場對外資的「磁吸力
」持續增強。（ｓｌ）

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