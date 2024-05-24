《神州債市》２０年期４００億元特別國債今招標發行，助緩資產荒

《經濟通通訊社２４日專訊》２０年超長期特別國債今日招標首發，面值總額４００億元人

民幣，為今年第二期超長期特別國債，自招標結束至５月２７日進行分銷，５月２９日起上市交

易。分析人士認為，超長期特別國債的發行對資金面影響有限。

《證券時報》引述中信證券首席經濟學家明明表示，超長期特別國債發行周期較長，發行節

奏平緩，單期規模不會太大，有助於減少對資金面的衝擊，平滑市場利率波動。

東方金誠研究發展部總監馮琳表示，超長期特別國債發行可以增加安全資產供給，使債市供

需關係更為均衡，「資產荒」局面或將有所緩解。



＊官媒提醒不應以「炒股」思維大幅追漲國債＊



對於３０年期特別國債周三（２２日）在滬深交易所上市首日即遇瘋炒，兩度暫停交易，《

上海證券報》發表評論文章指出，大幅追漲國債的行為並不理性，個人投資者不應以「炒股」思

維進行債券交易。

文章強調，在超長期特別國債發行之時，財政部就作出了風險提示：超長期特別國債屬於記

帳式國債。記帳式國債的交易價格隨市場行情波動，投資者買入後，可能因價格上漲獲得交易收

益，也可能因價格下跌面臨虧損風險。

多位行業人士亦提醒，不以持有到期而以交易獲利為目的的個人投資者，應具有一定投資經

驗和風險承擔能力，還須加深對於國債投資邏輯的認知，理性看待這一投資品種，避免盲目追高

。此外，商業銀行、證券公司應加大力度提示風險，引導個人投資者理性投資。（ｓｌ）

