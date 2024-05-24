《中國要聞》貨拉拉低調推出借貸產品，據報手持四張金融業務牌照

《經濟通通訊社２４日專訊》第三次衝刺港股ＩＰＯ的大灣區物流巨頭貨拉拉

（ＬＡＬＡＭＯＶＥ），近期在Ａｐｐ內上線借貸產品「圓易借」，低調進軍消費金融市場，並

憑借手握的金融牌照，試圖涉足經營貸領域。不過，內地新媒體《新經濟觀察團》昨（２３日）

發現，貨拉拉Ａｐｐ內的借錢入口已經無法找到，其信貸產品「圓易借」微信公眾號內為第三方

導流的貸款超市頁面也無法打開。

報道引述貨拉拉在線客服表示，借錢服務「圓易借」業務正在進行維護升級，「為了給您提

供更好的服務，借款入口將在升級期間暫時下線」，具體上線時間需要關注貨拉拉平台的通知。

報道指，值得注意的是，此前的４月２日，貨拉拉更新了招股書，開啟了第三次衝刺港股

ＩＰＯ。但在去年，貨拉拉已經因為金融業務遭到監管問詢，此次Ａｐｐ暫時下線借錢業務未知

是否與ＩＰＯ有關。

報道並指出，貨拉拉合共已經取得小貸、保付代理、融資租賃和保險經紀四張牌照，而通過

「圓易借」產品相關隱私協議發現，目前貨拉拉的金融業務品牌為「小圓金科」，金融業務已形

成了一定規模。報道認為，貨拉拉進軍金融行業尋找新的利潤增長點無可厚非，但金融行業的高

收益往往伴隨著高風險，在貨拉拉主業前景不明、競爭加劇的市場環境下，謹慎前行或許比急功

近利更為重要。（ｓｌ）

