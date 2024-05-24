【ＦＯＣＵＳ】改革突破瞄準就業，職校教育潛力巨大

【ＦＯＣＵＳ】青年失業率１４﹒７％，１１７０萬畢業生壓境，多地警告慎入網約車行業

……無不折射「飯碗」難求。最高層周四（２３日）最新指，注重從就業等領域找准改革發力點

和突破口，令７月三中全會一大議題呼之欲出。至於方向，除了穩定中小民企，勢包括大力發展

職業學校教育。



＊史上最難就業季 ＶＳ 招聘平台悶聲發財＊



中國的就業有多難？看看僅高校畢業生大軍人數，從十年前的７２７萬飆至最新１１７０萬

，年年刷新「史上最難」定義，１６至２４歲青年（不包含在校生）每７個人就有一個無工開，

就可略知一二。

成年人的世界亦雷聲轟鳴，互聯網大廠阿里首季?工數勁減逾１﹒４萬人，造車新勢力

理想亦據報擬優化１８％或５６００名員工。過去三年崩塌的房地產業，有測算指失業大軍高達

５０萬人，尚未包括建築、營銷人員。

與之對應的，是內地網上招聘公司ＢＯＳＳ直聘（０２０７６）一季度營收按年升３３％至

１７億元，月活用戶按年升１７％的至４６６０萬，雙雙創下歷史新高，可謂另類的「悶聲發大

財」。此外，網絡段子「中年失業有三寶：外賣、快遞、網約車」爆火之際，重慶、蘇州、濟南

、景德鎮等地，近期紛紛發布網約車行業風險預警，提醒運力飽和致「僧多粥少」，謹慎入行。



＊年青人抗拒工廠 ＶＳ 製造業人才缺口大＊



如何應對就業難？突破口或就在「藍領」二字。據《２０２３年中國藍領群體就業研究報告

》，７﹒４７億就業人口中有４億為藍領，但３０歲以下者僅佔３０％，５０歲以上佔比最高達

２８％。換言之，盡管過去三年，中國汽車業、電子製造業等就業人數大增，如比亞迪員工數高

達７０萬人，寧德時代亦逾１１﹒６萬，但年青人「寧願送外賣，也不願入工廠」風氣猶盛，工

信部就預計，到２０２５年，製造業十大重點領域人才需求缺口達２９８５﹒７萬人。

面對結構性失業和有工無人開的悖論，從源頭培養「能用」的技能型藍領，而非只會坐辦公

室的白領，料是改革方向。教育部本月最新同意擬新設３３間本科高校，包括深圳理工大學、哈

爾濱職業技術大學、浙江機電職業技術大學、湖南汽車工程職業大學、重慶電子科技職業大學、

貴州交通職業大學等，近半都是由原本的職業學校升級。

無獨有偶在美國，不讀大學，而選擇報讀焊接、修車、建築、電工等技工課程的Ｚ世代愈來

愈多，去年就讀職業培訓社區學院的學生人數激增１６％，錄２０１８年有數據以來最高。若干

年後，一張藍領技術執照，會否比一張大學畢業證書更令人艷羡？

