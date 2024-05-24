《中國要聞》金監總局：提防假貨運公司要求貸款買貨車入職套路

《經濟通通訊社２４日專訊》國家金融監管總局發布防範「套路運」、「套路貸」等各類形

式誘騙貸款的風險提示。

金監總局指出，近期有詐騙集團虛假宣傳貸款購買貨車「零首付」。他們借助求職者「急於

找到工作」心理，在網上發布「高薪招聘」、「實習」等虛假信息，並成立空殼貨運公司，用精

編的話術誘導應聘司機申請貸款購車「入職」或繳納加盟費；應聘司機提車後，卻發現難接單、

難退車、難退款，最終未獲得預期收入，卻背負了大額債務。

金監總局並指，類似騙局還有假借招聘之名誘騙求職者，再以職位需要、培訓費、材料費、

保證金等名目收取各類費用，甚至誘導求職者通過貸款平台貸款支付相關費用。



＊金監總局：警惕不當誘導，拒絕過度負債＊



金監總局提醒，包括求職者在內的消費者應提高風險防範意識，對超出合理範圍的高薪酬待

遇、高回報承諾、貸款購買貨車「零首付」等保持警惕，審慎評估自身還貸能力，根據自身條件

自主決定是否需要辦理貸款業務。同時，警惕「免費」、「零首付」、「限時」等營銷詞匯和宣

傳套路，注意識別非法金融廣告，警惕不當誘導，拒絕過度負債。

此外，訂立合同前要仔細閱讀合同條款，認真辨別合同實質，區分借款合同以及租賃、買賣

等一般民事合同，認真、完整閱讀包括權利義務、應付費用、還款要求、違約責任等在內的所有

條款。辦理貸款前要確認貸款機構是否具備放貸資質。使用互聯網網站、應用程序、小程序及其

他線上平台時應謹慎操作。（ｓｌ）

