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AH股新聞

24/05/2024 17:34

【內房困局】分析指太盟收購５００座萬達廣場應為不實消息

　　《經濟通通訊社２４日專訊》對於有消息指亞洲著名私募股權投資公司太盟投資集團
（ＰＡＧ）正考慮收購近５００座萬達廣場，估值或達１０００億元（人民幣．下同），內媒《
財聯社》引述一名業內專業人士指出，通過市場上各種公開交易信息分析，今次太盟打包買萬達
資產的傳聞有多處錯誤，應為不實消息。
　
＊萬達自有萬達廣場僅得３００個，估值亦遠超１０００億＊
　
　　該名人士表示，自２０１７年以來，萬達一直在推進輕資產戰略，近期已出售１６座萬達廣
場資產增加流動性，降低負債。公開資料顯示，萬達目前實際管理的萬達廣場共有４９６個，但
其中資產屬於萬達自有的僅有３００個，其餘萬達廣場的產權方都不是萬達，而且業主方較為分
散，只是由萬達運營管理。因此，太盟不可能從萬達手中整體收購近５００座萬達廣場。
　　此外，從近期來實際出售的１６座萬達廣場交易情況分析，單個萬達廣場平均估值約在１５
億元左右。大連萬達商管旗下近３００座萬達廣場市場價值約在４５００億元，遠超過傳言的
１０００億元。
　　該人士還指出，萬達已於３月３０日通過重組新達盟股權，從太盟等投資人處獲得６００億
元，這筆資金預計在６月底前到帳，而且近期民營涉房企業的融資需求在政策層面上也是暖風頻
吹，在這個時間點，即使太盟有意收購，恐怕萬達也不會為了１０００億元，放棄「５００座」
萬達廣場。
　　新達盟子公司為珠海萬達商管，太盟今年３月聯合中信資本、Ａｒｅｓ管理、阿布扎比投資
局等投資者，以約６００億元收購新達盟６０％股權。該人士認為，鑑於萬達與太盟目前在新達
盟和珠海商管的緊密合作，不排除雙方進一步深度合作的可能。（ｓｌ）

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