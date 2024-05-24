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AH股新聞

24/05/2024 17:19

《打擊貪腐》湖北前副省長曹廣晶受賄２億及洩露內幕信息，囚終身

　　《經濟通通訊社２４日專訊》湖北省人民政府原黨組成員、副省長曹廣晶受賄、洩露內幕信
息一案，今日在江蘇省徐州市中級人民法院一審公開宣判。兩罪併罰，法院對曹廣晶判處無期徒
刑，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產；對查扣在案的贓款贓物及孳息，依法予以追繳，上
繳國庫。
　　經審理查明，曹廣晶在２００４年至２０２２年間利用擔任中國長江三峽工程開發總公司副
總經理，中國長江三峽集團公司副總經理、董事長，湖北省副省長等職務上的便利，以及職權或
者地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、工程承攬、項目開發等事項上提供幫助
，非法收受上述單位和個人給予的財物共計折合人民幣２﹒１６億餘元。
　　此外，曹廣晶在擔任湖北省副省長期間，主導湖北省某上市公司的控股公司紓困重組事宜。
２０２１年１月，曹廣晶將該紓困重組內幕信息透露給他人，致使他人在該內幕信息公開之前買
入該上市公司股票，後將股票賣出獲利１０４２萬餘元人民幣。
　　此前《經濟觀察網》引述消息人士報道指，曹廣晶被指控洩露的內幕信息，涉及公司為雙環
科技（深：０００７０７）。（ｓｌ）

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