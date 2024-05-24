《打擊貪腐》四川前副財政廳長陳伐涉放貴利、搞權錢交易等被雙開

《經濟通通訊社２４日專訊》中紀委國家監委網站通報，四川省財政廳原黨組成員、副廳長

陳伐嚴重違反黨的紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，經四川省紀委常委會會議研究並報

省委批准，決定給予其開除黨籍處分；由省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將

其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物及孳息一並移送。

通報指，經查，陳伐喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠、不老實，對抗組織審查，

搞迷信活動；違反中央八項規定精神，收受可能影響公正執行公務的禮金；違背組織原則，在組

織進行談話時不如實說明問題；通過民間借貸獲取大額回報，違規從事營利活動，長期與管理和

服務對象打麻將獲利；大搞權錢交易，利用職權為他人在項目補助、擔保貸款等方面謀取利益並

收受財物，數額特別巨大。

５８歲的陳伐去年１０月被查。他長期在四川工作，曾任四川錦華股份有限公司副總經理、

副董事長、黨委書記、總經理，亦曾任遂寧市經濟貿易委員會副主任，市經濟委員會黨委書記、

主任，市經濟和信息化委員會黨委書記、主任，市中小企業局局長，市財政局黨組書記、局長等

，２０１６年成為遂寧市市長，２０２１年７月出任四川省委軍民融合辦副主任，２０２２年

１２月成為四川省財政廳黨組成員、副廳長。（ｓｌ）

