《汽車新勢力》特斯拉上海工廠因需求疲軟削減Ｍｏｄｅｌ　Ｙ產量

《經濟通通訊社２４日專訊》特斯拉上海工廠傳出減產消息。據《路透》引述行業數據和消

息人士指出，特斯拉自３月以來將其上海超級工廠最暢銷的Ｍｏｄｅｌ Ｙ電動汽車產量減少了

兩位數百分比，以解決中國市場對這款老車型需求疲軟的問題。

報道引述消息人士稱，上海工廠計劃在３月至６月期間將Ｍｏｄｅｌ Ｙ的產量削減至少

２０％；目前尚不清楚減產是否會延續到今年下半年又或者是否將Ｍｏｄｅｌ ３納入，也不清

楚特斯拉在美國和德國的工廠是否採取了類似的減產措施。

中國汽車工業協會的數據顯示，Ｍｏｄｅｌ Ｙ在中國的產量接連下降，３月份為

４９４９８輛，４月為３６６１０輛，與去年同期相比分別下降１７﹒７％和３３％。數據又顯

示，今年前四個月，特斯拉在中國共生產了２８７３５９輛Ｍｏｄｅｌ Ｙ和Ｍｏｄｅｌ ３，

比去年同期減少５％，但當中Ｍｏｄｅｌ ３產量增加了１０％。

消息人士又稱，儘管特斯拉削減了產量，最近又裁減了中國銷售和充電服務團隊，但其

２０２４年全年全球交付２００萬輛電動汽車的目標中，對中國的目標仍是６０萬至７０萬輛，

與年初的目標持平。

特斯拉上海超級工廠是特斯拉規模最大、生產力最高的工廠，而這個工廠生產的大部分汽車

都銷往特斯拉第二大市場中國。據中國乘聯會數據，今年前四個月，特斯拉在中國整個純電動和

插電式混合動力市場的份額已從２０２３年全年的７﹒８％下滑到６﹒８％。２０２３年，特斯

拉在中國銷售了６０３６６４輛汽車。（ｓｌ）

