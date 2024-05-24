  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

24/05/2024 08:00

泰格醫藥（０３３４７）首斥１０１６萬人幣回購逾１８萬Ａ股

　　《經濟通通訊社２４日專訊》泰格醫藥（０３３４７）（深：３００３４７）公布，昨天通
過股份回購專用證券帳戶，以集中競價交易方式首次斥約１０１５﹒７萬元（人民幣．下同）回
購１８﹒４６萬服Ａ股，佔約０﹒０２％股權。
　　該集團指，每股回購價最高５５﹒１５元，最低５４﹒８９元。（ｗｈ）

【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動

返回AH股新聞

上一篇新聞︰24/05/2024 08:00  《國企紅籌》秦港股份（３３６９）售拖船業務料賺６４８３萬人幣

其他AH股新聞
More

24/05/2024 08:26  《駐滬專電》陳吉寧調研上海城投集團，要求加強黨風廉政建設

24/05/2024 08:00  《國企紅籌》中國中鐵（３９０）發科技創新公司債券籌３０億人幣

24/05/2024 08:00  萬科企業（２２０２）申請借８８億人幣擔保貸款

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

高息定存 | 建行亞洲千萬起存3個月4.2厘，渣打一年4.1...

22/05/2024 16:34

貨幣攻略

伊朗總統意外身亡，外患更內憂

22/05/2024 13:59

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金