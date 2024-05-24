泰格醫藥（０３３４７）首斥１０１６萬人幣回購逾１８萬Ａ股

《經濟通通訊社２４日專訊》泰格醫藥（０３３４７）（深：３００３４７）公布，昨天通
過股份回購專用證券帳戶，以集中競價交易方式首次斥約１０１５﹒７萬元（人民幣．下同）回
購１８﹒４６萬服Ａ股，佔約０﹒０２％股權。
該集團指，每股回購價最高５５﹒１５元，最低５４﹒８９元。（ｗｈ）
【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動
24/05/2024 08:00
《經濟通通訊社２４日專訊》泰格醫藥（０３３４７）（深：３００３４７）公布，昨天通
過股份回購專用證券帳戶，以集中競價交易方式首次斥約１０１５﹒７萬元（人民幣．下同）回
購１８﹒４６萬服Ａ股，佔約０﹒０２％股權。
該集團指，每股回購價最高５５﹒１５元，最低５４﹒８９元。（ｗｈ）
【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動
上一篇新聞︰24/05/2024 08:00 《國企紅籌》秦港股份（３３６９）售拖船業務料賺６４８３萬人幣
24/05/2024 08:26 《駐滬專電》陳吉寧調研上海城投集團，要求加強黨風廉政建設
24/05/2024 08:00 《國企紅籌》中國中鐵（３９０）發科技創新公司債券籌３０億人幣
24/05/2024 08:00 萬科企業（２２０２）申請借８８億人幣擔保貸款
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰