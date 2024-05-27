【政策風向】政治局：審議防範化解金融風險問責規定，落實強監管

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》中共中央政治局召開會議，審議《新時代

推動中部地區加快崛起的若干政策措施》《防範化解金融風險問責規定（試行）》。中共中央總

書記習近平主持會議。



＊防範化解金融風險，推動金融監管真正做到「長牙帶刺」＊



會議指出，防範化解金融風險，事關國家安全、發展全局、人民財產安全，是實現高質量發

展必須跨越的重大關口。制定出台《防範化解金融風險問責規定（試行）》，就是要進一步推動

在金融領域落實全面從嚴治黨要求，切實加強黨中央對金融工作的集中統一領導，進一步壓實金

融領域相關管理部門、金融機構、行業主管部門和地方黨委政府的責任，督促各級領導干部樹立

正確的政績觀，落實好全面加強金融監管、防範化解金融風險、促進金融高質量發展各項任務。

會議強調，要切實抓好《規定》的貫徹落實，堅持嚴字當頭，敢於較真碰硬，敢管敢嚴、真

管真嚴，釋放失責必問、問責必嚴的強烈信號，推動金融監管真正做到「長牙帶刺」、有稜有角

，將嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍在金融領域樹立起來並長期堅持下去。



＊推動中部地區崛起，加強原創性科技攻關＊



會議又指，要深刻領會黨中央戰略意圖，始終緊扣中部地區作為中國重要糧食生產基地、

能源原材料基地、現代裝備製造及高技術產業基地和綜合交通運輸樞紐的戰略定位，著力推進各

項重點任務，推動中部地區崛起取得新的重大突破。

會議強調，要充分發揮科教資源集聚的優勢，堅持創新驅動發展，加強原創性科技攻關。要

因地制宜發展新質生產力，加快構建現代化產業體系，做大做強實體經濟，統籌推進傳統產業轉

型升級、培育壯大新興產業、謀劃布局未來產業。要發揮區位優勢，加強現代化交通基礎設施體

系建設，促進要素高效自由便捷流動，更好融入服務新發展格局。要協同推進生態環境保護和綠

色低碳發展，加快建設美麗中部。

要堅持城鄉融合發展，扎實推進鄉村全面振興。要大力提升糧食能源資源保障能力，實現高

質量發展和高水平安全相互促進。中央區域協調發展領導小組要加強統籌協調，細化實化各項任

務，清單式推進落實。有關部門要加大支持力度，山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南等中部

六省要切實扛起主體責任，凝聚強大工作合力，奮力譜寫中部地區崛起新篇章。

