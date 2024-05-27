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AH股新聞

27/05/2024 08:59

《駐京專電》中證監發布投資研究時序數據參考模型等３項行業標準

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》中證監近日發布《投資研究時序數據參考
模型》《證券期貨業基礎數據元規範　第１部分：基礎數據元》《證券期貨業基礎數據元規範　
第２部分：基礎代碼》等３項金融行業標準，自公布之日起施行。
　　《投資研究時序數據參考模型》金融行業標準規定了投資研究時序數據主數據體系、數據指
標名稱規範、數據定義、數據ＡＰＩ等要求，通過對投資研究主數據進行分類、設計主數據維度
表達方案等步驟，形成了時序數據指標參考模型。標準的發布實施可提高投資研究領域數據質量
、實現行業機構間時序數據共享、發揮數據應用價值。
　
＊規範行業核心通用的數據項名稱、含義、分類＊
　
　　《證券期貨業基礎數據元規範》金融行業系列標準由２個部分構成：《第１部分：基礎數據
元》《第２部分：基礎代碼》。該系列標準通過溯源法規、細化技術屬性、完善約束規則等步驟
，規範了行業核心通用的數據項名稱、含義、分類、類型及長度等屬性，為後續各類業務域數據
元標準編制提供了遵循依據。標準的發布實施有利於提升行業基礎數據準確性、降低數據處理成
本、助力金融機構數字化轉型。
　　下一步，中證監將繼續推進資本市場信息化數字化建設，著力做好基礎標準制定工作，促進
信息交換領域標準研制，不斷夯實科技監管基礎。

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