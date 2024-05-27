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AH股新聞

27/05/2024 08:59

《駐京專電》習近平：要抓好地方債務及房地產等風險化解工作

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》國家主席習近平結束在山東的３天考察，
提出各級黨委和政府要統籌發展和安全，紮實抓好中小金融機構、地方政府債務、房地產等重點
領域風險防控和化解工作，落實安全生產責任，及早預防可能出現的洪澇等災害，守住安全底線
。　　
＊推進綠色環保科技創新和產業發展＊
　
　　習近先後來到日照、濟南等地進行調研，考察港口及海岸綠道等，不時同市民和遊客交流。
習近平指出，山東在推進科技創新與產業創新深度融合、發展新質生產力、完善現代化產業體系
上大有可為。要著眼國家戰略需求，統籌推進傳統產業改造提升、新興產業培育壯大、未來產業
超前布局，全面釋放實體經濟和數字經濟融合效能，因地制宜發展新質生產力。要大力推動發展
方式綠色低碳轉型，推進綠色環保科技創新和產業發展。要深度對接區域協調發展戰略，努力成
為北方地區經濟重要增長極。要發揮海洋資源豐富的得天獨厚優勢，經略海洋、向海圖強，打造
世界級海洋港口群，打造現代海洋經濟發展高地。
　　習近平強調，山東要積極構建國際物流大通道，大力推動自由貿易區聯動創新，建設好制度
型開放示範區，深度融入高質量共建「一帶一路」，精心打造重大國際交流合作高能級平台，努
力成為暢通國內國際雙循環的重要節點。

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