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AH股新聞

27/05/2024 09:51

《汽車新勢力》上汽集團計劃２０２７年實現固態電池量產上車

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》上汽集團（滬：６００１０４）　２４日
在新能源技術發布會上宣布，計劃在２０２５年建成固態電池產線，在２０２６年實現電池量產
，並完成樣車測試，在２０２７年推出搭載固態電池的新車型。
　　上汽集團固態電池主要合作方是清陶（崑山）能源發展股份有限公司，上汽集團曾多次投資
該公司。２０２３年雙方成立合資企業上海上汽清陶能源科技有限公司，清陶能源和上汽集團分
別持股５１％和４９％。
　　固態電池與當前廣泛應用的液態鋰離子電池相比，主要變化是用固態電解質代替液態電解液
。固態電解質可以搭配能量密度更高的正負極材料，支持電動汽車實現更高續航里程。固態電池
理論上更加安全，不容易起火。行業內認為固態電池是「下一代電池」。
　　上汽集團沒有具體介紹聚合物－無機物復合電解質材料，但稱這種電解質搭配更高能量密度
的正負極材料，電池能量密度可達到４００瓦時╱千克（Ｗｈ╱ｋｇ），安全性明顯高於液態鋰
電池，溫度適應範圍廣，大規模量產後的成本還有可能更低。
　　上汽集團總工程師祖似傑稱，固態電池量產還需要突破重重難關，中間可能會經歷意想不到
的困難，但上汽集團希望在國內企業中率先量產固態電池。

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