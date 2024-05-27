《擴大開放》在華外資控股券商２０２３年盈虧參半

《經濟通通訊社２７日專訊》日前，在華展業的１０家外資控股券商陸續公布２０２３年成

績單。除了今年剛剛展業的渣打證券外，其餘９家外資控股券商中，４家盈利（分別是高盛中國

、瑞銀證券、匯豐前海證券、摩根大通中國），５家虧損（分別是瑞信證券、野村東方國際證券

、星展證券、摩根士丹利證券和大和證券），業績出現分化，多數仍處於在華展業「磨合期」。

年報數據顯示，目前外資控股券商大多仍「本小利薄」，經紀、投行等傳統業務對業績變動

影響較大。且外資控股券商多為新設或新合併，新公司建設成本、固定費用、業務費用、員工薪

酬等支出較高，展業初期在財務報表上容易導致虧損。

從行業趨勢來看，自２０２０年取消外資股比限制以來，外資券商積極在中國境內展業。中

國證券業協會數據顯示，截至２０２３年末，全行業共有１７家外資參控股證券公司，其中外資

控股９家（不含今年新設立的渣打證券、法巴證券）。２０２３年外資證券公司總資產超

６５００億元人民幣，實現營業收入超２７５億元人民幣。

此外，根據中證監披露的信息，目前還有花旗證券、日本瑞穗證券、日興證券、青島意才證

券等外資券商摩拳擦掌，等待入場。（ｌｃ）

