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AH股新聞

27/05/2024 11:13

《擴大開放》在華外資控股券商２０２３年盈虧參半

　　《經濟通通訊社２７日專訊》日前，在華展業的１０家外資控股券商陸續公布２０２３年成
績單。除了今年剛剛展業的渣打證券外，其餘９家外資控股券商中，４家盈利（分別是高盛中國
、瑞銀證券、匯豐前海證券、摩根大通中國），５家虧損（分別是瑞信證券、野村東方國際證券
、星展證券、摩根士丹利證券和大和證券），業績出現分化，多數仍處於在華展業「磨合期」。
　　年報數據顯示，目前外資控股券商大多仍「本小利薄」，經紀、投行等傳統業務對業績變動
影響較大。且外資控股券商多為新設或新合併，新公司建設成本、固定費用、業務費用、員工薪
酬等支出較高，展業初期在財務報表上容易導致虧損。
　　從行業趨勢來看，自２０２０年取消外資股比限制以來，外資券商積極在中國境內展業。中
國證券業協會數據顯示，截至２０２３年末，全行業共有１７家外資參控股證券公司，其中外資
控股９家（不含今年新設立的渣打證券、法巴證券）。２０２３年外資證券公司總資產超
６５００億元人民幣，實現營業收入超２７５億元人民幣。
　　此外，根據中證監披露的信息，目前還有花旗證券、日本瑞穗證券、日興證券、青島意才證
券等外資券商摩拳擦掌，等待入場。（ｌｃ）

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