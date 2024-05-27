《神州頭條》財經報章頭版摘要：地產新政落地十日，十多省份跟進

《經濟通通訊社２７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



聚焦中心任務，用好關鍵一招

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國家主席習近平近日在山東省濟南市主持召開企業和專家座談會並發表重要講話，為進一步全面

深化改革、推進中國式現代化指明方向。



Ａ股併購重組呈現三大新趨勢

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Ｗｉｎｄ數據顯示，截至５月２６日，今年以來已有１２１家上市公司更新披露重大重組事件公

告，遠超過去年同期的４５家。專家表示，整體上看，Ａ股併購重組呈現出產業整合漸成主流、

「殼」資源價值進一步削減、科技型央國企擔當併購重組主力三大新趨勢。



展會活動熱力足，中國市場磁力釋放

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５月以來，中俄博覽會、西洽會、文博會等相繼舉辦，中國展覽業全面復甦，折射出中國市場的

強大「磁吸力」和中國經濟發展的強勁動力。





《上海證券報》



習近平將出席中國－阿拉伯國家合作論壇

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外交部發言人華春瑩２６日宣布：經中阿雙方共同商定，中國－阿拉伯國家合作論壇第十屆部長

級會議將於５月３０日在北京舉行。國家主席習近平將出席會議開幕式並發表主旨講話。



房地產金融新政落地十日，已有十多個省份跟進

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自５月１７日金融管理部門推出一攬子房地產金融措施後，多地快速跟進。據不完全統計，目前

已有超十省（區、市）取消當地房貸利率下限，下調最低首付比例。多地也跟進下調了公積金貸

款利率。



探秘新質生產力，資本與產業大咖聚勢寧波

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５月２４日，「探秘新質生產力．上市公司董事長走進寧波」活動順利舉行，近２０家國內汽車

產業鏈上市公司的董事長和高管及金融機構負責人、專家學者走進寧波，探尋新質生產力發展新

路徑。





《證券時報》



配售型保障性住房供應有望提速

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５月１７日，多部門出台了一系列去庫存「組合拳」，明確提出了地方國企收儲模式，收儲的存

量房產或閒置土地均將用於保障性住房供應。業內人士認為，預計隨著配套政策及資金端不斷落

位，接下來配售型保障性住房將進入快速推進階段，「市場＋保障」的住房供應體系建設有望更

快得到實現。



中國算力總規模居全球第二位

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第七屆數字中國建設峰會２５日在福州閉幕。本屆峰會共對接簽約數字經濟項目４２１個、總投

資２０３０億元人民幣，涵蓋數字產業、數字化轉型、新基建等領域，將有助於打造高水平數字

經濟產業鏈，為做大做強做優福建數字經濟注入新的動力。



中歐班列累計開行９萬列

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中國國家鐵路集團公布，截至目前，中歐班列共發送貨物超８７０萬標箱、貨值超３８００億美

元，通達歐洲２５個國家２２３個城市，連接１１個亞洲國家超過１００個城市，服務網絡基本

覆蓋歐亞全境。（ｌｃ）

