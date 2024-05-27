《神州經脈》大基金三期落地，工業利潤轉正，政治局審議金融問責

《神州經脈》滬深股市今日（２７日）轉勢，國家統計局早盤公布４月全國規模以上工業企

業利潤由３月的同比下降３﹒５％轉為增長４％，增速回升７﹒５個百分點，滬綜指高開後獲提

振，震盪走高，盤中主力投資內地集成電路產業助力技術發展的「大基金」三期落地，刺激光刻

機概念、半導體板塊等芯片概念全線走強，午後升幅再擴，滬綜指最終收升１﹒１４％，報

３１２４﹒０４點，重上三千一，深成指收升０﹒８８％。兩市全日成交７７４８億（人民幣．

下同），按日微增１﹒４％。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２４４６，較上個交易日４時３０分收盤

價小升１點子，止六連跌，全日在７﹒２４０５至７﹒２４５６之間波動。今日人民幣兌一美元

中間價報７﹒１０９１，較上個交易日升１１點子，止四連跌，創５月２２日以來近一周新高，

上個交易日報７﹒１１０２。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中共中央政治局今日開會，審議《新時代推動中部地區加快崛起的若干政策措施》《防範

化解金融風險問責規定（試行）》。中共中央總書記習近平主持會議。會議強調，要進一步推動

在金融領域落實全面從嚴治黨要求，進一步壓實金融領域相關管理部門、金融機構、行業主管部

門和地方黨委政府的責任，督促各級領導幹部落實好全面加強金融監管、防範化解金融風險、促

進金融高質量發展各項任務；要切實抓好規定的貫徹落實，釋放失責必問、問責必嚴的強烈信號

，推動金融監管真正做到「長牙帶刺」、有棱有角。會議又指，推動中部地區崛起，要堅持創新

驅動發展，加強原創性科技攻關；要因地制宜發展新質生產力，加快構建現代化產業體系，做大

做強實體經濟，統籌推進傳統產業轉型升級、培育壯大新興產業、謀劃布局未來產業。



２﹒ 國家集成電路產業投資基金（簡稱「大基金」）三期股份有限公司近日成立，法定代表人

為張新，註冊資本３４４０億元，規模超上兩期總和。大基金一期規模１３８７億元、二期規模

２０４１﹒５億元。股東信息顯示，大基金三期由財政部、國開金融有限責任公司、上海國盛（

集團）有限公司、工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行等１９位股東共同持股。同時，大

基金一、二期－－國家集成電路產業投資基金股份有限公司、國家集成電路產業投資基金二期股

份有限公司發生工商變更，樓宇光卸任兩公司法定代表人、董事長，均由張新接任。



３﹒ 國家統計局公布，４月全國規模以上工業企業利潤由３月的同比下降３﹒５％轉為增長

４％，增速回升７﹒５個百分點。１－４月，規上工業企業利潤同比增長４﹒３％，增速與１－

３月持平。１－４月，在４１個工業大類行業中，有３１個行業利潤同比增長，佔７５﹒６％，

行業增長面比１－３月擴大７﹒３個百分點。１－４月，裝備製造業利潤同比增長１６﹒３％，

增速高於全部規上工業１２個百分點，拉動規上工業利潤增長４﹒７個百分點，是貢獻最大的行

業板塊。



４﹒ 國務院總理李強今日在首爾與韓國總統尹錫悅、日本首相岸田文雄共同出席第九次中日韓

領導人會議。中日韓領導人在峰會後發表聯合聲明，同意重啟中日韓自由貿易協議談判和推動中

日韓合作機制化，往後定期舉行三邊會談。三國亦同意在人文交流、氣候變化、經貿和衞生等領

域上加強合作，以及將２０２５－２０２６年定為中日韓文化交流年。李強在會後記者會上表示

，願以這次會議為契機，與日韓一道推動中日韓合作行穩致遠；中日韓要妥善處理敏感問題和矛

盾分歧，照顧彼此核心利益和重大關切，真正踐行真正的多邊主義，共同維護東北亞地區安全和

穩定。



５﹒ 國務院任免國家工作人員，任命華春瑩為外交部副部長。華春瑩１９７０年４月生，現年

５４歲，她自１９９２年起在外交部工作，曾在駐新加坡大使館、駐歐盟使團工作，２０１９年

起出任外交部新聞司司長，並擔任發言人主持例行記者會；２０２１年起出任外交部部長助理，

分管新聞、禮賓及翻譯工作。華春瑩晉升為外交部副部長後，在５名副部長之中排名最後，亦是

唯一女性副部長。



６﹒ 繼近期獲得合共約３００億元融資後，萬科通過出售非主業資產再回流逾２２億元資金。

深圳公共資源交易中心公告顯示，萬科掛牌的深圳灣超級總部基地Ｔ２０８－００５３宗地使用

權，由深圳地鐵和深圳百碩迎海公司以掛牌價２２﹒３５億元聯合競得。該地塊土地使用年期

３０年，現剩餘２３年７個月，主要用途為商業辦公及酒店，且要求自持７０％。萬科方面表示

，此次交易體現了大股東深圳地鐵以市場化、法治化的方式真金白銀支持萬科。



７﹒ 招商銀行和浙商銀行今日上午１０時至下午３時３０分向個人投資者開售第二期特別國債

（２０年期）。據報道，其中招行５﹒５億元額度在２分鐘內售罄，浙商銀行的額度亦在幾分鐘

內售罄，隨後追加了１億元額度，１０分鐘內銷售過半。此次銷售的２０年期特別國債票面利率

２﹒４９％，總規模４００億元，自招標結束（上周五）至５月２７日進行分銷，５月２９日起

上市交易；５月２５日開始計息，每半年支付一次利息，２０４４年５月２５日償還本金並支付

最後一次利息。



８﹒ 綜合外電報道，美國給予４２９項中國進口商品關稅豁免期限，將於本月底屆滿。美國貿

易代表辦公室宣布，大部份產品的豁免期只會延長兩周到６月１４日，以供過渡；其中有１６４

項則會延長豁免至明年５月３１日，包括醫療設備、兒童安全座椅和蟹肉等，意味最快於６月

１４日之後，美國將恢復對２６５項中國進口商品徵收３０１關稅。（ｓｌ）

