《鍾之日記》國家加碼大基金，中芯振奮向上衝

《鍾之日記》５月２７日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



香江魚缸在連跌４日後，今日止跌反彈。恒指低開２點隨即掉頭回升，午後升幅擴大，最多

升２６２點，高見１８８７１點，最終收報１８８２７，升２１８點或１﹒１７％。全日成交

１１８８﹒５８億元。

中國恒大（０３３３３）公告，就出售恒大汽車（００７０８）持股訂不具約束力條款書，

據悉新買家須「資助」營運，恒大汽車復牌狂升逾倍，收市升８７％。

滬深股市亦轉強，收市企穩三千一。國家統計局早盤公布４月全國規模以上工業企業利潤

由３月的同比下降３﹒５％轉為增長４％，增速回升７﹒５個百分點，滬綜指高開後震盪走高，

盤中主力投資內地集成電路產業助力技術發展的「大基金」三期落地，刺激光刻機概念、半導體

板塊等芯片概念全線走強，滬綜指最終收升１﹒１４％，報３１２４﹒０４點，重上三千一，深

成指收升０﹒８８％。兩市全日成交７７４８億人民幣，按日微增１﹒４％。



＊逾３千億元大基金成立，規模遠超首兩期＊



國家加碼國家集成電路產業投資基金（簡稱「大基金」），以加強建立半導體產業鏈，抗衡

外部收緊的出口管制。大基金第三期股份有限公司成立，註冊資本３４４０億人民幣，規模更超

上兩期總和。大基金一期規模為１３８７億元人民幣、二期規模超２０００億元人民幣。

第一期國家大基金成立於２０１４年，其投資分布大致為集成電路製造佔６７％，設計佔

１７％，封測佔１０％，裝備材料類佔６％。第二期國家大基金成立於２０１９年，在繼續支持

半導體產業的同時，也更加注重產業鏈的上游和下游，包括設計、製造、封裝測試以及相關設備

和材料的研發。

大基金第三期的股東信息顯示，該公司由財政部、國開金融公司、上海國盛（集團）有限公

司、工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行等１９位股東共同持股。財政部為最大股東，持

有１７﹒４４％股份。

華鑫證券指出，大基金的前兩期主要投資方向集中在設備和材料領域，此次大基金三期，除

了延續對半導體設備及材料的支援外，更可能將ＨＢＭ等高附加價值ＤＲＡＭ芯片列為重點投資

對象。

半導體股炒上，中芯國際（００９８１）季晉身全球晶圓代工廠第三位，收市大升７﹒４％

；華虹半導體（０１３４７）升１１﹒５％，為表現最好科指成份股。



＊東方海外升逾４％，獲大摩漲目標價５成＊



摩根士丹利發表報告指，受紅海危機干擾，疊加新交付的船舶不能完全彌補運力短缺，航運

價格可能會持續１至２個季度的強勁反彈，上調多隻中資航運股目標價。

該行把東方海外國際（００３１６）今明兩年盈利預測分別上調３６％及３２％，評級由「

減持」上調至「與大市同步」，目標價由７５元上調至１１４元；又上調中遠海控

（０１９１９）同期盈利預測９８％與６１％，評級同樣由「減持」上調至「與大市同步」，目

標價由６﹒５元升至１３﹒２元。

大摩同時上調海豐國際（０１３０８）今明兩年盈利預測２６％與５％，但下調２０２６年

盈利預測３％，目標價由１４﹒６元升至１８﹒２元，維持「與大市同步」評級。

但大摩亦強調，雖然供需兩端暫時都支持這輪航運業反彈，惟紅海干擾只是推遲了行業下行

周期的到來，供給側風險正在累積；隨著干擾的逐步消失，集裝箱航運業或將重回周期性低迷。

東方海外連升三日，今日收漲４﹒３％，中遠海控飆５％，中遠海能（０１１３８）漲幅有

２﹒４％，海豐國際升近２％，中遠海發（０２８６６）升約１﹒９％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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