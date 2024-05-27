《Ａ股焦點》紫光股份回升２％，下調收購新華三股權比例

《經濟通通訊社２７日專訊》紫光股份（深：０００９３８）收購新華三少數股權事宜再起

變動。紫光股份公告，考慮到自身貨幣資金情況和可融資渠道等因素，決定修改收購新華三股權

的協議，從ＨＰＥ（慧與）手中購買的股權從４９％降至３０％，交易金額降至２１﹒４３億美

元（約合１５５億人民幣），將以現金支付。

本次交易完成後，紫光股份持有新華三股權將從５１％增加至８１％。但紫光股份將放棄剩

餘１９％股權的優先購買權，ＨＰＥ有權將其一次性出售給滿足特定條件的第三方。紫光股份今

早高開，目前回升近２％。

新華三是紫光股份與美國ＨＰＥ的合資公司，是算力設備提供商，提供雲計算、大數據、人

工智慧、工業互聯網等在內的一站式數位化解決方案。



＊紫光股份終止定增１２０億元方案＊



據《財新》報道，２０２３年１月，紫光股份宣布，計劃向ＨＰＥ收購新華三４９％股權

，使其成為旗下全資子公司。新華三集團轉為中資，ＨＰＥ退出。彼時，該筆交易的收購價高達

３５億美元（約合人民幣２４７億元），遠遠超出紫光股份２０２２年末經營活動產生的現金流

量淨額４０﹒１９億元。為籌集資金，２０２３年５月，紫光股份拋出定增方案，擬向不超過

３５名的特定對象發行股票，募集不超過人民幣１２０億元。不過，該定增方案一直未獲中證監

審核通過。在降低收購新華三的股權比例之後，紫光股份於５月２４日表示，終止該定增事項，

並向深圳證券交易所申請撤回相關文件。

紫光股份還表示，擬向銀行申請不超過１００億元人民幣或等值的美元借款，以支付交易對

價。（ｃｔ）

