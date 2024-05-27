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AH股新聞

27/05/2024 08:26

《駐滬專電》龔正市長率團訪問美國紐約，簽署友好合作交流意向書

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》上海市長龔正於５月２２至２５日率上海
市代表團訪問美國紐約市。訪問期間，龔正會見紐約市市長亞當斯，出席「投資上海、共享未來
」海外行系列活動（紐約站）並發表主旨演講，與紐約工商金融界領袖深入交流。
　　在投資上海推介活動上，龔正分享上海在深化高水平改革開放、推動高質量發展，加快建設
國際經濟、金融、貿易、航運、科技創新中心的廣闊前景和發展機遇。同時向海內外各界朋友發
出邀約，歡迎大家走進上海，共同開啟合作新徵程。
　　在會見亞當斯時，龔正說，上海和紐約在中美關係中發揮著重要作用，雙方在經貿、金融、
教育、人文等領域開展了務實合作，取得積極成果。兩市在城市更新、低碳環保等方面也面臨共
同課題，希望在經貿、雙向投資、城市治理、人文交流等領域繼續深化交流合作。
　　會談後，龔正與亞當斯共同簽署上海與紐約友好合作交流意向書，正式開啟兩市合作新篇章

　
＊龔正訪問彭博總部＊
　
　　在紐約期間，龔正還與多位美國工商金融界領袖交流對話。　５月２３日，龔正到訪彭博總
部，並與彭博有限合伙企業創始人邁克爾。布隆伯格進行交流。
　　龔正向布隆伯格介紹了上海市經濟社會發展情況。他指出，上海正在聚焦推進「五個中心」
，即國際經濟中心、金融中心、貿易中心、航運中心、科技創新中心的建設，持續提升城市能級
和核心競爭力。他歡迎彭博繼續加大在上海的投資，並邀請布隆伯格在方便的時候訪問上海。
　　布隆伯格對上海的城市建設和營商環境表示贊賞，並表示很期待有機會再次訪問上海。

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