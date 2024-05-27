《中國要聞》李強就深化中日韓合作提５建議，冀恢復自貿協定談判

《經濟通通訊社２７日專訊》據《新華社》報道，國務院總理李強今日在首爾與韓國總統尹

錫悅、日本首相岸田文雄共同出席第九次中日韓領導人會議。

李強表示，今年是中日韓合作機制建立２５周年。在新的起點上，中日韓要堅守合作初心，

堅持開放包容、互尊互信、互惠互利、交流互鑒，共同推動中日韓合作邁向全面發展的新征程，

為地區繁榮穩定作出更大貢獻。

李強就深化中日韓合作提出五點建議：一是推動合作全面重啟，尊重彼此核心利益與重大關

切，充分激活合作存量，穩步培育增量，形成雙邊關係和三國合作相互促進。二是深化經貿互聯

互通，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，盡早恢復並完成中日韓自貿協定談判。三是引領科技創新合

作，加強協同創新和前沿領域合作。四是拉緊人文交流紐帶。五是努力促進可持續發展，加強低

碳轉型、氣候變化、老齡化和應對流行病等領域交流合作。

韓、日領導人表示，中日韓合作時隔四年多重啟具有重要意義，希望三國以此次領導人會議

為新起點，保持合作穩定性和連續性。會後，三國領導人共同會見記者並發表《第九次中日韓領

導人會議聯合宣言》等。（ｒｙ）

