【內房困局】碧桂園地產等被強執７３８２萬元，涉金融借款糾紛

《經濟通通訊社２７日專訊》天眼查法律訴訟信息顯示，近日，碧桂園地產集團、碧桂園控

股有限公司（０２００７）、石家莊同心共享財務咨詢中心（有限合夥）等多家企業新增一則被

執行人信息，執行標的７３８２萬多元人民幣，涉及金融借款合同糾紛案件，執行法院為河北滄

州市運河區人民法院。

碧桂園地產集團現存５條被執行人信息，被執行總金額超１﹒１億元人民幣。此外，該公司

還存在多條限制消費令及股權凍結信息。（ｃｔ）

