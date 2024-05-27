《Ａ股行情》首４月ＦＤＩ降幅擴至２８％，滬綜指高開０﹒１７％

《經濟通通訊社２７日專訊》中國吸引海外資金仍陷困局，商務部公布，１－４月實際使用

外資金額（ＦＤＩ）３６０２億元（人民幣．下同），同比下降２７﹒９％，降幅較１－３月的

２６﹒１％擴大１﹒８個百分點。商務部解讀數據稱，２０２３年１－４月中國吸引外資

４９９４﹒６億元，為歷史最高水平，今年同比有所下降，主要是受去年高基數影響。而《彭博

》推算，中國４月ＦＤＩ為５８５億元，同比下降３６％，是連續第四個月下降，更是２０１９

年以來的次低。

中證監正式發布減持新規，新規之下，大股東不得融券賣出本公司股份，不得開展以本公司

股票為合約標的物的衍生品交易，限售股不得轉融通出借；防止股東「假離婚」等繞道減持行為

；可責令違規減持者一定期限內回購，並上繳價差。

滬深股市今早小幅高開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒１７％，報３０９４點，深成指

高開０﹒２％，煤炭、石油股造好，地產股走低。

美國給予４２９項中國進口商品關稅豁免期限，將於本月底屆滿。美國貿易代表辦公室宣布

，大部份產品的豁免期只會延長兩周到６月１４日，以供過渡；其中有１６４項則會延長豁免至

明年５月３１日，包括醫療設備、兒童安全座椅和蟹肉等，意味最快於６月１４日之後，美國將

恢復對２６５項中國進口商品徵收３０１關稅。

人民銀行今日進行２０億元７天期逆回購，中標利率持平１﹒８％，今日零投放零回籠。

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