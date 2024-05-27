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AH股新聞

27/05/2024 11:37

《Ａ股行情》滬綜指重返３１００半日升０﹒３７％，煤炭航運領漲

　　《經濟通通訊社２７日專訊》滬深股市今早小幅高開，其後三大指數走勢分化，滬指重返
３１００點，半日升０﹒３７％，報３１００﹒２２點，深成指、創業板指則下行翻綠，深成指
跌０﹒２７％，創業板指跌０﹒６５％。
　　煤炭、電網、航運、跨境電商等領漲，整體看個股跌多漲少，兩市超３７００股飄綠，其中
房地產跌幅居前，半日挫逾２％。兩市半日錄得４７８１億元（人民幣．下同）成交，較上日
（２４日）同時段成交增約１﹒６％。
　　國務院常務會議日前審議通過《關於拓展跨境電商出口推進海外倉建設的意見》，指發展跨
境電商、海外倉等外貿新業態，有利於促進外貿結構優化、規模穩定。跨境電商概念震盪拉升，
指數升０﹒５８％，凱淳股份（深：３０１００１）、普路通（深：００２７６９）、跨境通
（深：００２６４０）等漲停。
　　行業板塊方面，煤炭指數漲２﹒１６％，晉控煤業升幅超５％。電力升１﹒７９％、電網升
２﹒１３％，郴電國際（滬：６００９６９）、廣西能源（滬：６００３１０）漲停。航運股盤
中拉升，大摩指紅海危機影響下，短期內航運價格會持續１至２個季度的強勁反彈，鳳凰航運
（深：０００５２０）升停。（ｒｙ）

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