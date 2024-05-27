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AH股新聞

27/05/2024 13:32

《Ａ股行情》４月工業企業利潤增速轉正，滬綜指午後升０﹒５５％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，４月全國規模以上工業企業利潤由３月的同
比下降３﹒５％轉為增長４％，增速回升７﹒５個百分點。１－４月，規上工業企業利潤同比增
長４﹒３％，增速與１－３月持平。
　　Ａ股市場午後升幅擴，滬綜指升０﹒５５％，報３１０５﹒９３點，滬深３００指數升
０﹒４５％，深成指升０﹒１２％。上海Ｂ股升０﹒１２％，深圳Ｂ股升０﹒２８％。（ｃｔ）

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