《Ａ股行情》４月工業企業利潤增速轉正，滬綜指午後升０﹒５５％

《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，４月全國規模以上工業企業利潤由３月的同

比下降３﹒５％轉為增長４％，增速回升７﹒５個百分點。１－４月，規上工業企業利潤同比增

長４﹒３％，增速與１－３月持平。

Ａ股市場午後升幅擴，滬綜指升０﹒５５％，報３１０５﹒９３點，滬深３００指數升

０﹒４５％，深成指升０﹒１２％。上海Ｂ股升０﹒１２％，深圳Ｂ股升０﹒２８％。（ｃｔ）

