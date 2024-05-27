《Ａ股行情》滬指收升１％重上三千一，大基金三期落地芯片股飆

《經濟通通訊社２７日報道》滬深股市今日轉勢，國家統計局早盤公布４月全國規模以上工

業企業利潤由３月的同比下降３﹒５％轉為增長４％，增速回升７﹒５個百分點，滬綜指高開後

獲提振，震盪走高，盤中主力投資內地集成電路產業助力技術發展的「大基金」三期落地，刺激

光刻機概念、半導體板塊等芯片概念全線走強，午後升幅再擴，滬綜指最終收升１﹒１４％，報

３１２４﹒０４點，重上三千一，深成指收升０﹒８８％。兩市全日成交７７４８億（人民幣．

下同），按日微增１﹒４％。

國家集成電路產業投資基金（簡稱「大基金」）三期股份有限公司近日成立，註冊資本

３４４０億，規模更超上兩期總和。大基金一期規模１３８７億元、二期規模超２０００億元。

半導體產業鏈午後爆發，張江高科（滬：６００８９５）、容大感光（滬：３００５７６）等多

股漲停漲，中芯國際（滬：６８８９８１）漲５％。

國務院總理李強２４日主持召開國務院常務會議，會議指出，要積極培育跨境電商經營主體

，發展跨境電商、海外倉等外貿新業態，有利於促進外貿結構優化、規模穩定。跨境電商概念全

天強勢，凱淳股份（深：３０１００１）、普路通（深：００２７６９）、跨境通

（深：００２６４０）等漲停。（ｃｔ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ３６３５﹒７１ ＋０﹒９５

上證綜合指數 ３１２４﹒０４ ＋１﹒１４ ３４５４﹒００

上證Ａ股指數 ３２７４﹒８１ ＋１﹒１４

深證成份指數 ９５０７﹒７５ ＋０﹒８８ ４２９４﹒００

深圳創業板指數 １８３０﹒９６ ＋０﹒６８

上證Ｂ股指數 ２５３﹒７４ ＋０﹒７７ ０﹒８２

深證Ｂ股指數 １１３１﹒５１ ＋０﹒４９ ０﹒８０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

