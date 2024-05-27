  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watches & ...
etnet專輯
AH股新聞

27/05/2024 15:05

《Ａ股行情》滬指收升１％重上三千一，大基金三期落地芯片股飆

　　《經濟通通訊社２７日報道》滬深股市今日轉勢，國家統計局早盤公布４月全國規模以上工
業企業利潤由３月的同比下降３﹒５％轉為增長４％，增速回升７﹒５個百分點，滬綜指高開後
獲提振，震盪走高，盤中主力投資內地集成電路產業助力技術發展的「大基金」三期落地，刺激
光刻機概念、半導體板塊等芯片概念全線走強，午後升幅再擴，滬綜指最終收升１﹒１４％，報
３１２４﹒０４點，重上三千一，深成指收升０﹒８８％。兩市全日成交７７４８億（人民幣．
下同），按日微增１﹒４％。
　　國家集成電路產業投資基金（簡稱「大基金」）三期股份有限公司近日成立，註冊資本
３４４０億，規模更超上兩期總和。大基金一期規模１３８７億元、二期規模超２０００億元。
半導體產業鏈午後爆發，張江高科（滬：６００８９５）、容大感光（滬：３００５７６）等多
股漲停漲，中芯國際（滬：６８８９８１）漲５％。
　　國務院總理李強２４日主持召開國務院常務會議，會議指出，要積極培育跨境電商經營主體
，發展跨境電商、海外倉等外貿新業態，有利於促進外貿結構優化、規模穩定。跨境電商概念全
天強勢，凱淳股份（深：３０１００１）、普路通（深：００２７６９）、跨境通
（深：００２６４０）等漲停。（ｃｔ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３６３５﹒７１　＋０﹒９５　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３１２４﹒０４　＋１﹒１４　　　　３４５４﹒００　　
　　上證Ａ股指數　　３２７４﹒８１　＋１﹒１４　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　９５０７﹒７５　＋０﹒８８　　　　４２９４﹒００　　
　　深圳創業板指數　１８３０﹒９６　＋０﹒６８　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２５３﹒７４　　＋０﹒７７　　　　　０﹒８２　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１３１﹒５１　＋０﹒４９　　　　　０﹒８０　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

美匯強，對港股及中國經濟的影響

24/05/2024 07:50

大國博弈

高息定存 | 建行亞洲千萬起存3個月4.2厘，渣打一年4.1...

22/05/2024 16:34

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金