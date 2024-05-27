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27/05/2024 17:11

《海納智見－荀玉根》地產新政對經濟和盈利的影響測算

　　《海納智見》５月１７日地產數項政策齊發，市場就政策內容進行了廣泛的討論，若要落地
到對市場的影響，則需從基本面出發探討政策的效果。本文將詳細分析和測算本輪地產新政對經
濟增長和企業盈利的作用。
　
　　近期，國務院推出一系列重磅房地產優化政策，旨在促進市場平穩健康發展。這些政策包括
降低購房門檻、提供融資支持、盤活存量住房等，涵蓋首付比例、貸款利率、住房公積金、去庫
存等多個方面。亮點包括降至歷史最低的住房貸款利率和首付比例，以及設立新的政策性金融工
具，如３０００億元保障性住房再貸款。與２０１４－２０１６年寬鬆政策相比，本輪政策更穩
健，更適應當前市場供求關係變化，旨在滿足住房需求同時防範風險。
　
　　近期一系列地產優化政策出台，能夠提振地產市場，從而對經濟形成支撐。調降房貸利率、
首付比例，放鬆限購等措施將刺激居民端購房需求釋放；同時，政府和國企助力去庫存，如設立
租賃住房貸款支持計劃，也將增加新房銷售。
　
　　房地產及相關產業對Ａ股盈利有顯著影響。２０１６年前，房地產板塊及帶動的鋼鐵、建築
等產業歸母淨利潤佔Ａ股約１０％。近年來，隨著地產下行，房地產及產業鏈對Ａ股盈利構成負
向拉動，２０２１年以來拖累效應顯著。２０２３年，政策支持下地產基本面改善，預計有助於
Ａ股盈利回升。
　
　　風險提示：房地產政策落地進度不及預期，中國經濟修復不及預期。
　
《海通國際Ａ股首席策略分析師　荀玉根》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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