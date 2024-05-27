【聚焦數據】內地４月工業企業利潤轉正增４％，首４月增４﹒３％

《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，４月全國規模以上工業企業利潤由３月的同
比下降３﹒５％轉為增長４％，增速回升７﹒５個百分點。１－４月，規上工業企業利潤同比增
長４﹒３％，增速與１－３月持平。
１－４月，規上工業企業營業收入同比增長２﹒６％，增速比１－３月加快０﹒３個百分點
。４月規上工業企業營業收入由３月同比下降１﹒２％轉為增長３﹒３％，增速回升４﹒５個百
分點。
１－４月，在４１個工業大類行業中，有３１個行業利潤同比增長，佔７５﹒６％，行業增
長面比１－３月擴大７﹒３個百分點。分門類看，採礦業受煤價下降、產量減少影響，利潤同比
下降１８﹒６％，降幅比１－３月擴大０﹒１個百分點。製造業利潤增長８％，增速加快０﹒１
個百分點。電力熱力燃氣及水生產和供應業利潤增長３６﹒９％，延續快速增長態勢。其中，電
力行業受益於電煤成本降低、發電量增長，利潤增長４４﹒１％；燃氣行業利潤下降０﹒４％。
＊裝備製造業利潤增速貢獻最大＊
１－４月，裝備製造業利潤同比增長１６﹒３％，增速高於全部規上工業１２個百分點，拉
動規上工業利潤增長４﹒７個百分點，是貢獻最大的行業板塊。分行業看，電子行業受智能手機
、集成電路、液晶面板等產品需求釋放、產量較快增長推動，利潤大幅增長７５﹒８％；鐵路船
舶航空航天運輸設備行業受造船訂單快速增長、產品附加值提高等因素推動，利潤增長
４０﹒７％；汽車行業產銷均保持較快增長水平，利潤增長２９％。
１－４月，消費品製造業利潤同比增長１２％，增速比１－３月加快１﹒１個百分點，其中
４月份當月利潤增長１５﹒９％，回升態勢明顯。
國家統計局工業司統計師于衛寧表示，總體看，１－４月規上工業企業利潤平穩恢復，但也
要看到，國內有效需求仍然不足，外部環境依然複雜嚴峻，工業企業效益恢復基礎仍需鞏固。下
階段，要靠前發力有效落實已經確定的宏觀政策，加快發展新質生產力，促進產業提質升級，著
力擴大有效需求，助力企業紓困解難，鞏固增強工業經濟回升向好態勢，不斷推動工業經濟高質
量發展。（ｓｌ）
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