【聚焦數據】內地４月工業企業利潤轉正增４％，首４月增４﹒３％

《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，４月全國規模以上工業企業利潤由３月的同

比下降３﹒５％轉為增長４％，增速回升７﹒５個百分點。１－４月，規上工業企業利潤同比增

長４﹒３％，增速與１－３月持平。

１－４月，規上工業企業營業收入同比增長２﹒６％，增速比１－３月加快０﹒３個百分點

。４月規上工業企業營業收入由３月同比下降１﹒２％轉為增長３﹒３％，增速回升４﹒５個百

分點。

１－４月，在４１個工業大類行業中，有３１個行業利潤同比增長，佔７５﹒６％，行業增

長面比１－３月擴大７﹒３個百分點。分門類看，採礦業受煤價下降、產量減少影響，利潤同比

下降１８﹒６％，降幅比１－３月擴大０﹒１個百分點。製造業利潤增長８％，增速加快０﹒１

個百分點。電力熱力燃氣及水生產和供應業利潤增長３６﹒９％，延續快速增長態勢。其中，電

力行業受益於電煤成本降低、發電量增長，利潤增長４４﹒１％；燃氣行業利潤下降０﹒４％。



＊裝備製造業利潤增速貢獻最大＊



１－４月，裝備製造業利潤同比增長１６﹒３％，增速高於全部規上工業１２個百分點，拉

動規上工業利潤增長４﹒７個百分點，是貢獻最大的行業板塊。分行業看，電子行業受智能手機

、集成電路、液晶面板等產品需求釋放、產量較快增長推動，利潤大幅增長７５﹒８％；鐵路船

舶航空航天運輸設備行業受造船訂單快速增長、產品附加值提高等因素推動，利潤增長

４０﹒７％；汽車行業產銷均保持較快增長水平，利潤增長２９％。

１－４月，消費品製造業利潤同比增長１２％，增速比１－３月加快１﹒１個百分點，其中

４月份當月利潤增長１５﹒９％，回升態勢明顯。

國家統計局工業司統計師于衛寧表示，總體看，１－４月規上工業企業利潤平穩恢復，但也

要看到，國內有效需求仍然不足，外部環境依然複雜嚴峻，工業企業效益恢復基礎仍需鞏固。下

階段，要靠前發力有效落實已經確定的宏觀政策，加快發展新質生產力，促進產業提質升級，著

力擴大有效需求，助力企業紓困解難，鞏固增強工業經濟回升向好態勢，不斷推動工業經濟高質

量發展。（ｓｌ）

