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AH股新聞

27/05/2024 10:20

【提振內房】廣東１９城下調首二套房首付比例，取消房貸利率下限

　　《經濟通通訊社２７日專訊》廣東跟進人行樓市新政，對除廣州、深圳以外的１９個城市取
消首套房和二套房商業性個人住房貸款利率下限，並下調首付比例。
　　廣東市場利率定價自律機制按照因城施策原則，根據當地房地產市場形勢變化及市政府調控
要求，自今年５月２４日起，珠海市、汕頭市、佛山市、韶關市、河源市、梅州市、惠州市、汕
尾市、東莞市、中山市、江門市、陽江市、湛江市、茂名市、肇慶市、清遠市、潮州市、揭陽市
、雲浮市共１９個城市住房信貸政策調整，首套商品住房商業性個人住房貸款最低首付比例下調
為１５％、二套房下調為２５％，而且首二套房貸均取消利率下限。
　　同時，對於擁有２套及以上住房並已結清相應購房貸款的，再申請貸款購買住房，銀行業金
融機構可根據借款人償付能力、信用狀況等因素審慎把握並具體確定首付款比例和貸款利率水平
。對於擁有２套及以上住房但未結清購房貸款的，暫停發放商業性個人住房貸款
　　據廣東媒體報道，從各主要銀行看，上述１９城執行的首套房貸利率目前最低為３﹒１５％
、二套房最低為３﹒５５％，之後將隨市場變化調整。業內普遍認為，隨著廣東１９個城市實現
房貸利率市場化，房貸利率下行空間還將進一步打開。（ｓｌ）

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