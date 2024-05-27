《神州基金》大基金三期成立，規模３４４０億料續投資半導體產業

《經濟通通訊社２７日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，國家集成電路產業投資基金（簡稱「大基

金」）三期股份有限公司近日成立，法定代表人為張新，註冊資本３４４０億（人民幣．下同）

，經營範圍為私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務，以私募基金從事股權投資、投資

管理、資產管理等活動，企業管理諮詢。

股東信息顯示，該公司由財政部、國開金融有限責任公司、上海國盛（集團）有限公司、中

國工商銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司、中國銀行

股份有限公司等１９位股東共同持股。

大基金一期和二期分別在２０１４及２０１９年推出，規模分別為１３８７億元及２０００

億元。此前外電報道指出，大基金一期和二期資金主要投資於集成電路產業，包括但不限於半導

體設備板塊，以支持國內半導體產業快速發展和自主創新，已投資了數十家公司，包括本土芯片

製造龍頭企業中芯國際（００９８１）和長江存儲科技有限公司等。大基金三期在美國對中國芯

片和人工智能產業技術限制大幅升級的背景下開始籌集資金，規模遠超過第二期基金，預計繼續

第一、二期的資方向，重點投資於半導體產業鏈的關鍵環節和技術進步，促進集成電路產業的整

體發展。（ｓｌ）

