《大灣區》深圳：汽車家電以舊換新，推動全年零售總額增速超７％

《經濟通通訊社２７日專訊》深圳市商務局發布《深圳市推動消費品以舊換新行動方案》，

提出要推動２０２４年社會消費品零售總額增速超７％，並力爭全年新增限額以上汽車零售額

１００億元（人民幣．下同）以上，推動汽車、家電、通訊器材類商品以舊換新佔比超２４％。



＊持居住證即可申請新能源車牌，擁１車可再買１輛混動車＊



在汽車以舊換新方面，《方案》提出，要擴大新能源汽車消費，具體措施為取消非深戶籍人

員申請新能源小汽車增量指標社保限制，以及放寬名下僅有１輛在深圳市登記的小汽車個人申請

混合動力小汽車增量指標的條件限制。這意味著市民只需要持居住證，即可申請新能源小汽車增

量指標；而已有１輛粵Ｂ牌的個人，還可以再申請購買１輛混合動力小汽車。

《方案》並提出，實施以舊換新汽車購置補貼，鼓勵汽車廠家、品牌方、經銷企業、金融機

構等對「以舊換新」疊加配套優惠。加快老舊汽車淘汰報廢，到２０２５年基本淘汰國三及以下

排放標準乘用車。支持二手車經銷規模化發展，培育壯大一批二手車行業龍頭企業。實施二手車

經銷獎勵政策，對符合條件的企業二手車經銷額給予獎勵。擴大二手車出口高能級主體數量，廣

泛挖掘、引進和培育二手車出口潛在企業，推動有條件的汽車經銷商、供應鏈企業、國有貿易企

業加強合作，協同拓展二手車海外市場；同時，加快二手車出口手續辦理效率。



＊推廣全屋智能改造，支持開源鴻蒙原生應用＊



在家電等以舊換新方面，《方案》提出，圍繞智能手機、平板電腦、智能穿戴設備等爆款產

品，統籌線上線下消費渠道，組織生產企業、銷售企業、電商平台、金融機構、支付機構等投入

市場補貼開展以舊換新。支持家電產品銷售企業聯合生產企業舉辦家電換新季等促銷活動，引導

消費者購買智能電飯煲、超高清電視等智能家電產品。

《方案》並提出，要暢通廢舊家電及電子產品回收和再利用渠道，打造「綠色生態再生設計

＋家電生產＋線下銷售渠道＋回收平台＋綠色再生處理」的家電回收再利用的全生命周期產業鏈

。引導家居品質升級改造，包括積極在商品房、保障房、酒店、辦公樓宇等領域，推廣全屋智能

改造，支持開源鴻蒙原生應用。支持居家適老化改造，鼓勵具備條件的家庭更新完善生活照護、

安全防護等設施設備，推廣應用智能護理機器人、家庭服務機器人。（ｓｌ）

