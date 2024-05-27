《Ａ股焦點》大基金三期成立，半導體、光刻機板塊飆張江高科漲停

《經濟通通訊社２７日專訊》主力投資內地集成電路產業助力技術發展的「大基金」三期落

地，光刻機概念、半導體板塊皆走強，張江高科（滬：６００８９５）、彤程新材

（滬：６０３６５０）、博通集成（滬：６０３０６８）漲停，容大感光（滬：３００５７６）

漲１７﹒７％，京儀裝備（滬：６８８６５２）漲１１﹒７％，茂萊光學（滬：６８８５０２）

漲９﹒７％，南大光電（深：３００３４６）漲９﹒１％，晶瑞電材（深：３００６５５）漲

７﹒５％，華海誠科（滬：６８８５３５）漲６﹒６％，瀾起科技（滬：６８８００８）漲

４﹒４％，華虹公司（滬：６８８３４７）升３﹒７％，中芯國際（滬：６８８９８１）升

３﹒２％。

據天眼查Ａｐｐ顯示，國家集成電路產業投資基金（簡稱「大基金」）三期股份有限公司近

日成立，法定代表人為張新，註冊資本３４４０億人民幣，規模超上兩期總和。同時，大基金一

、二期－－國家集成電路產業投資基金股份有限公司、國家集成電路產業投資基金二期股份有限

公司發生工商變更，樓宇光卸任兩公司法定代表人、董事長，均由張新接任。

股東信息顯示，大基金三期由財政部、國開金融有限責任公司、上海國盛（集團）有限公司

、工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行等１９位股東共同持股。（ｓｌ）

