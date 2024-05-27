  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關注四高危機！
etnet專輯
AH股新聞

27/05/2024 14:05

《Ａ股焦點》大基金三期成立，半導體、光刻機板塊飆張江高科漲停

　　《經濟通通訊社２７日專訊》主力投資內地集成電路產業助力技術發展的「大基金」三期落
地，光刻機概念、半導體板塊皆走強，張江高科（滬：６００８９５）、彤程新材
（滬：６０３６５０）、博通集成（滬：６０３０６８）漲停，容大感光（滬：３００５７６）
漲１７﹒７％，京儀裝備（滬：６８８６５２）漲１１﹒７％，茂萊光學（滬：６８８５０２）
漲９﹒７％，南大光電（深：３００３４６）漲９﹒１％，晶瑞電材（深：３００６５５）漲
７﹒５％，華海誠科（滬：６８８５３５）漲６﹒６％，瀾起科技（滬：６８８００８）漲
４﹒４％，華虹公司（滬：６８８３４７）升３﹒７％，中芯國際（滬：６８８９８１）升
３﹒２％。
　　據天眼查Ａｐｐ顯示，國家集成電路產業投資基金（簡稱「大基金」）三期股份有限公司近
日成立，法定代表人為張新，註冊資本３４４０億人民幣，規模超上兩期總和。同時，大基金一
、二期－－國家集成電路產業投資基金股份有限公司、國家集成電路產業投資基金二期股份有限
公司發生工商變更，樓宇光卸任兩公司法定代表人、董事長，均由張新接任。
　　股東信息顯示，大基金三期由財政部、國開金融有限責任公司、上海國盛（集團）有限公司
、工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行等１９位股東共同持股。（ｓｌ）

【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動

返回AH股新聞

上一篇新聞︰27/05/2024 14:23  《中國要聞》李強就深化中日韓合作提５建議，冀恢復自貿協定談判

下一篇新聞︰27/05/2024 13:32  《Ａ股行情》４月工業企業利潤增速轉正，滬綜指午後升０﹒５５％

其他AH股新聞
More

27/05/2024 14:39  夏普與小米「和解」，簽署無線通信技術專利交叉許可協議

27/05/2024 14:28  《Ａ股異動》安德利Ａ一度跌停，現報３３﹒５４元人幣

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

美匯強，對港股及中國經濟的影響

24/05/2024 07:50

大國博弈

高息定存 | 建行亞洲千萬起存3個月4.2厘，渣打一年4.1...

22/05/2024 16:34

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金