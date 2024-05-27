《中國要聞》三星李在鎔：堅持在華發展，致力做中國人喜愛的企業

《經濟通通訊社２７日專訊》在首爾參加中日韓峰會的中國國務院總理李強，２６日下午在

三星集團子公司、位於首爾的新羅酒店（Ｓｈｉｌｌａ Ｈｏｔｅｌ），與南韓三星集團會長李

在鎔會面。據《韓聯社》報道，李在鎔是李強此次訪韓行程中會見的唯一一名韓企掌門。

報道引述李在鎔表示，非常感謝中方在新冠疫情時期幫助三星和三星合作公司克服危機。中

國政府在疫情期間允許三星電子運營包機搭載員工訪華，在西安封控期間助力三星電子半導體工

廠持續開工，在上海封控期間幫助三星ＳＤＩ的電池核心合作公司早期復工。

《新華社》報道則顯示，李在鎔在會面期間稱，三星將堅持在華發展，致力於做中國人民喜

愛的企業，繼續為韓中互利合作作出自己的貢獻。李在鎔並介紹了三星集團在華投資合作情況，

又感謝中國政府為三星在華生產經營提供的大力支持。



＊李強：歡迎韓企繼續擴大對華投資＊



李強則表示，經貿合作是中韓關係的壓艙石。三星對華合作是中韓兩國互利共贏、合作發展

的一個生動縮影。隨著兩國經濟持續發展、新興產業不斷湧現，合作的前景將越來越廣闊。希望

兩國企業圍繞高端製造、數字經濟、人工智能、綠色發展、生物醫藥等新領域深挖合作潛力，推

動中韓經貿合作不斷提質升級，更好實現合作共贏。歡迎三星等韓國企業繼續擴大對華投資合作

，分享更多中國新發展帶來的新機遇。

此前有消息指，三星正提高中國大陸手機產量，將ＪＤＭ（共同開發設計製造）產品產量從

４４００萬台提升至６７００萬台，同時將全球手機生產目標從原定２﹒５３億台提升至２﹒７

億台，這也意味著相關生產目標中有２５％產品為中國大陸製造。（ｓｌ）

