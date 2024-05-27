微信支付與馬爾代夫簽合作備忘錄，推動當地更多商戶接入平台

《經濟通通訊社２７日專訊》據《界面新聞》報道，馬爾代夫旅遊局今日與微信支付在上海

共同簽署了為期三年的合作備忘錄，雙方將共同在馬爾代夫全國推動更多商戶接入微信支付。除

了目前已接入的機場免稅店、網紅餐廳Ｓａｌａ Ｔｈａｉ、瓦賓法魯悅榕莊、維拉私人海島、

ＬＶ白馬蘭德利島等熱門景點門店，今年還將陸續接入超過８０００家商戶。（ｓｌ）

