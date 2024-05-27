《中國要聞》北京擬建城際通勤飛行航線，來往河北天津等地

《經濟通通訊社２７日專訊》北京市經濟和信息化局近日就《北京市促進低空經濟產業高質

量發展行動方案（２０２４－２０２７年）》徵求意見稿向社會公開徵求意見，內容顯示，北京

擬開通至雄安、天津、廊坊等地區通勤航路，意味「打飛的」上下班的科幻電影情節或將成為現

實。

徵求意見稿提出，力爭用三年時間發展低空經濟，在技術創新、標準政策、應用需求、安防

反制等領域形成全國引領示範，帶動全市經濟增長超１０００億元人民幣。具體舉措包括：到

２０２７年，北京市將圍繞應急救援、物流配送、空中擺渡、城際通勤、特色文旅等，新增１０

個以上應用場景，開通３條以上面向周邊地區的低空航線，基本建成網絡化的基礎設施體系及低

空應用生態。

其中在城際通勤方面，將建立大興機場與雄安新區，首都機場與天津、廊坊等地區的通勤航

路航線，探索「分體式飛行汽車城際通勤＋城內擺渡」應用新業態。在特色文旅方面，在延慶、

平谷、密雲等區發展低空旅遊、飛行體驗等產業。

低空經濟需要不斷優化基礎設施。為此，徵求意見稿鼓勵在河北、天津等省市布局建設一批

試飛測試基地、專業分支機構，支持將張家口機場打造成北京的公務航空配套基地，將八達嶺機

場、密雲機場等打造成往來北京通勤機場。（ｓｌ）

