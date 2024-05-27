《行業數據》機構：４月內地百城新房庫存去化周期為２６﹒５個月

《經濟通通訊社２７日專訊》上海易居房地產研究院今日發布的報告顯示，４月全國百城新

建商品住宅庫存去化周期（存銷比）為２６﹒５個月，即按照既有銷售速度，目前市面上的新房

庫存規模需要２６﹒５個月時間才消化完畢。其中，一、二、三四線城市的新建商品住宅存銷比

分別為２０﹒１個月、２３個月、３４個月，三四線城市的去庫存壓力最大。

報告還顯示，４月全國１００個城市中，有４２個城市去化周期超過３６個月，有３７個城

市位於１８－３６個月區間，剩下的２１個城市去化周期低於１８個月。

報告指出，５月１７日人行等四部門出台新政，涉及降低首付、降低房貸利率、下調公積金

利率和推進「以購代建」模式等，各地售樓處反饋，去庫存的動力已經在增加。隨著政策和價格

的調整，以及新的去庫存資金加快進入，去庫存節奏有望加快。



＊４月新房成交面積同環比下降＊



報告顯示，４月全國百城新建商品住宅庫存規模為５００２０萬平方米，環比增長０﹒２％

，同比下降１﹒５％。去年９月以來全國百城庫存規模總體呈現小幅下滑態勢，說明包括「認房

不認貸」等系列政策出台對去庫存有積極作用。

報告並顯示，４月全國百城新建商品住宅成交面積為１８０４萬平方米，環比下降

１４﹒３％，同比下降４０﹒７％。儘管成交萎縮，但５月各地反饋的情況是，隨著各類利好政

策的出台和疊加，購房量和看房量在增加，部分好房源售罄，這些都有助於提振５月和後續的交

易數據。（ｓｌ）

